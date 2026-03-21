Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Stagione finita ma il Borussia Dortmund rinnova il contratto di Emre Can fino al 2027

Stagione finita ma il Borussia Dortmund rinnova il contratto di Emre Can fino al 2027TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:27Calcio estero
Michele Pavese

Dopo aver annunciato il primo contratto da professionista di Luca Reggiani, il Borussia Dortmund ha prolungato l'accordo con il suo capitano, Emre Can, fino alla fine della stagione 2026/27. Il centrocampista tedesco, il cui contratto scadeva a giugno, continuerà quindi a guidare i gialloneri anche nella prossima stagione, disputando così l'ottava annata consecutiva con il club giallonero.

"Emre è il nostro capitano e un professionista esemplare. È un leader, dà sempre l’esempio e mette la squadra davanti a tutto", ha dichiarato Lars Ricken, direttore sportivo del club. "Dopo il suo grave infortunio, abbiamo subito espresso la volontà di supportarlo, perché è un fattore fondamentale per il Borussia Dortmund. Ora il suo obiettivo è concentrarsi sulla completa guarigione: non vediamo l’ora di rivederlo in campo".

Lo scorso febbraio Can si era infortunato gravemente al legamento crociato durante la partita persa 2-3 contro il Bayern Monaco. Il giocatore ha commentato: "Sono felice di restare al Borussia Dortmund. Ringrazio il club per il supporto. Il mio obiettivo è tornare in campo il prima possibile e contribuire al successo della squadra". Anche Sebastian Kehl ha sottolineato il ruolo del centrocampista: "Emre è fondamentale dentro e fuori dal campo. Conosciamo il suo valore nello spogliatoio e l’esperienza che porta alla squadra. Lo accompagneremo passo passo nel percorso di recupero, fiduciosi che tornerà in forma al massimo".

Can era arrivato al Dortmund nel 2020 dalla Juventus per 25 milioni di euro. Da allora ha collezionato 220 presenze ufficiali, segnando 23 gol e fornendo 12 assist.

Articoli correlati
Emre Can proseguirà al Dortmund. Rinnovo in arrivo nonostante la rottura del crociato... Emre Can proseguirà al Dortmund. Rinnovo in arrivo nonostante la rottura del crociato
Quale futuro per Emre Can dopo la rottura del crociato? Il rinnovo era un passo,... Quale futuro per Emre Can dopo la rottura del crociato? Il rinnovo era un passo, ma ora...
Rottura del crociato per Emre Can: arriva l'amara conferma del Borussia Dortmund Rottura del crociato per Emre Can: arriva l'amara conferma del Borussia Dortmund
Altre notizie Calcio estero
Real-Atletico senza portieri titolari, Simeone si fida di Musso: "Sta lavorando benissimo"... Real-Atletico senza portieri titolari, Simeone si fida di Musso: "Sta lavorando benissimo"
Arbeloa: "Mbappé è al 100%. Sono pronto a mettere una statua di Rudiger nel mio giardino"... Arbeloa: "Mbappé è al 100%. Sono pronto a mettere una statua di Rudiger nel mio giardino"
Liverpool in ansia, si fa male anche Hugo Ekitike. Slot inserisce Jones e non Chiesa... Liverpool in ansia, si fa male anche Hugo Ekitike. Slot inserisce Jones e non Chiesa
Lefort debutterà in Nazionale a 32 anni: battesimo di fuoco in Argentina-Mauritania?... Lefort debutterà in Nazionale a 32 anni: battesimo di fuoco in Argentina-Mauritania?
Colback: "Benitez mi mise fuori squadra e mi impedì di fare le visite ai bambini... Colback: "Benitez mi mise fuori squadra e mi impedì di fare le visite ai bambini in ospedale"
Lione tradito da Textor, l'affare Igor Jesus può costare caro. E non ha mai giocato... Lione tradito da Textor, l'affare Igor Jesus può costare caro. E non ha mai giocato in Francia
Stagione finita ma il Borussia Dortmund rinnova il contratto di Emre Can fino al... UfficialeStagione finita ma il Borussia Dortmund rinnova il contratto di Emre Can fino al 2027
Infortunio Noa Lang, il Galatasaray si rivolge alla UEFA per ottenere un risarcimento... Infortunio Noa Lang, il Galatasaray si rivolge alla UEFA per ottenere un risarcimento
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, accordo per il rinnovo di Spalletti fino al 2028. Per la porta si valutano anche Alisson, De Gea e Tzolakis. Tonali il vero grande obiettivo a centrocampo. In attacco oltre a Kolo Muani c’è anche Zirkzee
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Chivu torna sul silenzio stampa post Atalanta: "Gli errori degli altri non li possiamo controllare"
Immagine top news n.1 Inter, Bastoni non partirà con la squadra per Firenze. A rischio anche la Nazionale
Immagine top news n.2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 30^ giornata di campionato
Immagine top news n.3 Atalanta, non c'è pace per Scamacca: lesione muscolo-fasciale all'adduttore destro
Immagine top news n.4 Milan, buone notizie per Rafa Leao: la risonanza magnetica odierna ha escluso lesioni
Immagine top news n.5 Italia, Calafiori verso il playoff: "Siamo carichi. C'è un'immensa voglia di andare al Mondiale"
Immagine top news n.6 Torna Chiesa, novità Palestra, out Vicario. Italia, i 28 convocati di Gattuso: c'è Tonali
Immagine top news n.7 Da Parma-Cremonese a Fiorentina-Inter: le probabili formazioni della 30ª giornata di Serie A
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La rivoluzione estiva della Juventus dipenderà soltanto da un fattore decisivo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'analisi completa dei convocati di Gattuso. Novità, chi manca e i ritorni
Immagine news podcast n.2 I due talenti del calcio argentino che stanno facendo innamorare le grandi d'Italia
Immagine news podcast n.3 Stop crying your heart out. Così Vinicius ha battuto Guardiola e gli Oasis
Immagine news podcast n.4 Perché a Cremona è nato il nuovo ciclo di una nuova Fiorentina
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma, per Gasp senza Champions sarebbe fallimento? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, rischio contraccolpo. Inter, occhio alla Fiorentina"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Napoli, vedo il sorpasso sul Milan. Roma senza rosa da Champions"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Maradona Jr su Conte: “Senza di lui Napoli decimo. McTominay? Dopo papà è il più decisivo”
Immagine news Serie A n.2 Chivu: "Bonny ha avuto qualche problema ai denti. Bastoni non convocato per Firenze"
Immagine news Serie A n.3 Parma, Keita: "La gara contro il Torino ci ha insegnato tanto, non siamo ancora salvi"
Immagine news Serie A n.4 Cremonese, Zerbin: "Ci sentiamo responsabili, Giampaolo ci ha dato nuove idee"
Immagine news Serie A n.5 Bologna, doppia tegola per Italiano: Pobega e Odgaard out contro la Lazio
Immagine news Serie A n.6 Tacconi ricorda l’Heysel: “Tornai titolare grazie a un mago. Boniperti e il Trap si fidarono”
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Padova-Palermo a Monza-Venezia, tutte le formazioni del turno di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, la rabbia dei tifosi a Bogliasco: società e squadra contestata
Immagine news Serie B n.3 Bari, Longo: "La salvezza va sognata anche di notte, daremo tutto"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, sfida da brividi: Monza-Venezia vale la vetta e può indirizzare la promozione
Immagine news Serie B n.5 Confusione in casa Samp: Diana lascia Genova, non ha ancora rescisso con l'Union Brescia
Immagine news Serie B n.6 Avellino, Ballardini: "La terza partita in una settimana è sempre la più difficile"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Arezzo a +5 e destino nelle proprie mani: con l’Ascoli può essere match point promozione
Immagine news Serie C n.2 Sambenedettese, Boscaglia: "L'arbitro è molto bravo, ma io non darei mai questi rigori"
Immagine news Serie C n.3 Freda-Pro Vercelli, nessun contatto per il futuro. E il ds vuole proseguire con il Chisola
Immagine news Serie C n.4 Novara, Collodel: "Col Lecco partita di alto livello giocata tra due squadre forti"
Immagine news Serie C n.5 Arezzo, Bucchi: "Siamo primi da otto mesi. Le critiche arrivate sempre dall'esterno"
Immagine news Serie C n.6 Ternana, Fazio: "Fatto quello che dovevamo fare, abbiamo avuto diverse occasioni"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Sassuolo, Spalletti a caccia del quarto posto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Torino, 41 anni senza ko in Serie A a San Siro contro i granata
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cagliari-Napoli, azzurri imbattuti in Sardegna dal 2009
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Passo falso della Juventus, solo 0-0 in casa del Genoa ultimo in classifica
Immagine news Calcio femminile n.2 Si accende la corsa al terzo posto: 6 squadre in 4 punti. Il programma della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Dalla FIFA una svolta epocale nel calcio femminile: almeno 2 donne in ogni staff tecnico
Immagine news Calcio femminile n.4 Sara Gama: "Mattarella ha riconosciuto quello che è stato fatto per il calcio femminile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Mondiali Femminili 2027, dopo 16 anni torna la Corea del Nord
Immagine news Calcio femminile n.6 Novità FIFA: tutte le squadre femminili dovranno avere almeno un'allenatrice o un'assistente donna
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stovini: "La gavetta a Roma, il salto a Vicenza. A Lecce una salvezza storica" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lo strano caso di Rafael Leao: ha tutto ma non convince