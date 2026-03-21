Ufficiale Stagione finita ma il Borussia Dortmund rinnova il contratto di Emre Can fino al 2027

Dopo aver annunciato il primo contratto da professionista di Luca Reggiani, il Borussia Dortmund ha prolungato l'accordo con il suo capitano, Emre Can, fino alla fine della stagione 2026/27. Il centrocampista tedesco, il cui contratto scadeva a giugno, continuerà quindi a guidare i gialloneri anche nella prossima stagione, disputando così l'ottava annata consecutiva con il club giallonero.

"Emre è il nostro capitano e un professionista esemplare. È un leader, dà sempre l’esempio e mette la squadra davanti a tutto", ha dichiarato Lars Ricken, direttore sportivo del club. "Dopo il suo grave infortunio, abbiamo subito espresso la volontà di supportarlo, perché è un fattore fondamentale per il Borussia Dortmund. Ora il suo obiettivo è concentrarsi sulla completa guarigione: non vediamo l’ora di rivederlo in campo".

Lo scorso febbraio Can si era infortunato gravemente al legamento crociato durante la partita persa 2-3 contro il Bayern Monaco. Il giocatore ha commentato: "Sono felice di restare al Borussia Dortmund. Ringrazio il club per il supporto. Il mio obiettivo è tornare in campo il prima possibile e contribuire al successo della squadra". Anche Sebastian Kehl ha sottolineato il ruolo del centrocampista: "Emre è fondamentale dentro e fuori dal campo. Conosciamo il suo valore nello spogliatoio e l’esperienza che porta alla squadra. Lo accompagneremo passo passo nel percorso di recupero, fiduciosi che tornerà in forma al massimo".

Can era arrivato al Dortmund nel 2020 dalla Juventus per 25 milioni di euro. Da allora ha collezionato 220 presenze ufficiali, segnando 23 gol e fornendo 12 assist.