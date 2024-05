Ufficiale Estonia, il ct Haberli lascia dopo l'amichevole contro la Svizzera. Lo rimpiazza Henn

vedi letture

L'Estonia ha annunciato che da giugno sulla panchina della nazionale ci sarà un nuovo ct: quello attuale, Thomas Haberli in carica dal 2021, infatti allenerà la formazione estone per l'ultima volta il 4 giugno in amichevole con la Svizzera, mentre dall'impegno successivo – la semifinale di Baltic Cup contro le Far Oer – debutterà il tedesco Jurgen Henn.

Lo ha annunciato la Federcalcio del paese baltico spiegando che il contratto di Haberli, dieci vittorie e sei pareggi in 35 gare, è stato risolto di comune accordo. Non sono stati invece annunciati i dettagli dell'accordo con il nuovo ct.