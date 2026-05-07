Europa League, le formazioni ufficiali di Aston Villa-Nottingham Forest e Friburgo-Braga
Aston Villa-Nottingham Forest, Friburgo-Sporting Braga, ultimi novanta minuti per capire chi strapperà il pass per la finalissima di Europa League in programma mercoledì 20 maggio a partire dalle ore 21:00 Tupras Stadium di Istanbul, casa del Besiktas. A Villa Park il derby inglese riparte dal 1-0 in favore dei Tricky Trees maturato una settimana fa a Nottingham. Al Mooswaldstadion, invece, portoghesi in vantaggio per 2-1 in virtù della gara di andata. Queste le formazioni ufficiali dei due match:
ASTON VILLA (3-5-2): Martinez; Lindelof, Konsa, Pau Torres; Cash, McGinn, Buendia, Tielemans, Digne; Rogers, Watkins.
A disposizione: Bizot, Wright, Mings, Elliott, Garcia, Abraham, Sancho, Douglas Luiz, Maatsen, Bogarde, Bailey.
Allenatore: Unai Emery
NOTTINGHAM FOREST (4-4-2): Ortega; Cunha, Milenkovic, Morato, Williams; Hutchinson, Dominguez, Anderson, McAtee; Igor Jesus, Wood.
A disposizione: Sels, Willows, Murillo, Sangaré, Gibbs-White, Ndoye, Lucca, Yates, Bakwa, Whitehall, Sinclair, Hanks.
Allenatore: Vitor Pereira
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FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Hofler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic.
A disposizione: Muller, Huth, Jung, Scherhant, Holer, Irié, Philipp, Gunter, Makengo, Ogbus, Steinmann, Tarnutzer.
Allenatore: Julian Schuster
SPORTING BRAGA (4-3-3): Hornicek; Victor Gomez, Carvalho, Paulo Oliveira, Lagerbielke; Joao Moutinho, Tiknaz, Gorby; Dorgeles, Zalazar, Pau Victor.
A disposizione: Tiago Sa, Bellaarouch, Lelo, El Ouazzani, Moscardo, Horta, Fran Navarro, Da Rocha, Noro, Mordomo Silva, Gabri Martinez, Luisinho.
Allenatore: Carlos Vicens