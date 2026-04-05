FA Cup, si chiude il quadro del quarti di finale: oggi in programma West Ham-Leeds
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Chi raggiungerà Manchester City, Chelsea e Southampton in semifinale di FA Cup? Una delle domande chiave di questa domenica di calcio internazionale, visto che va in scena l'ultimo match valido per i quarti di finale della coppa nazionale inglese. In campo West Ham e Leeds, due compagini che proprio in coppa possono dare una sterzata alla loro stagione. Di seguito il quadro completo delle partite:
IL PROGRAMMA DEI QUARTI DI FINALE
Sabato 4 aprile
Manchester City-Liverpool 4-0
Chelsea-Port Vale 7-0
Southampton-Arsenal 2-1
Domenica 5 aprile
West Ham-Leeds
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