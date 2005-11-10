Ufficiale Ajax, colpaccio sulla trequarti: ufficiale Brandt a parametro zero fino al 2029

L'Ajax ha raggiunto un accordo con Julian Brandt. Il trequartista, arrivato a parametro zero dal Borussia Dortmund, ha firmato un contratto triennale con il club di Amsterdam, con scadenza fissata al 30 giugno 2029.

Brandt (nato a Brema il 2 maggio 1996) ha trascorso le ultime sette stagioni con la maglia del Borussia Dortmund. In precedenza, l'internazionale tedesco (48 presenze con la Nationalmannschaft) aveva militato per sei stagioni, tra le altre squadre, nel Bayer Leverkusen.

Jordi Cruijff, il direttore tecnico dei lancieri, ha parlato così del nuovo arrivato: "Julian ha scelto l'Ajax e ne siamo assolutamente entusiasti. Siamo in contatto da diversi mesi ed è un giocatore che aveva anche l'opportunità di firmare per altri club. Con Julian ci assicuriamo un profilo di livello internazionale, dotato di una grandissima esperienza e di una mentalità fantastica. Sono convinto che porterà un notevole salto di qualità alla nostra rosa".