Ufficiale Barcellona, un 18enne per Flick: ecco Bisiwu, affare da oltre 8 milioni dal Bruges

Mentre in Italia si punta all'esperienza e al pedigree, c'è chi invece scommette sui giovanissimi e ci punta anche cifre importanti: ufficiale al Barcellona il classe 2008 Bisiwu

Il Barcellona non ha paura dell'età di un giocatore, per questo ha deciso di puntare ben 8,5 milioni di euro su Jesse Bisiwu: il 18enne belga di origini ghanesi ha firmato ufficialmente con il club blaugrana, lasciando così il Brugge. Ma la società belga "si è riservata il 20% su una futura rivendita", si apprende dal comunicato ufficiale della società catalana. Bisiwu ha firmato con il Barça fino al 2031 e si aggregherà immediatamente al gruppo di Flick.

Retroscena

Il Barça seguiva il calciatore dal 2025 e ha accelerato i contatti nei mesi scorsi dopo aver constatato che il giocatore non aveva intenzione di rinnovare il proprio contratto con il Brugge, in scadenza a giugno 2027. È servito il rifiuto del classe 2008 a prolungare il contratto per sbloccare la trattativa con il Barcellona, chiusa negli ultimi giorni in via definitiva.

Piccola precisazione

Sebbene sia previsto che Bisiwu venga tesserato con il Barça Atletic, i piani della società prevedono che si alleni regolarmente agli ordini di Hansi Flick, alternando durante la stagione le dinamiche della squadra riserve con quelle della prima squadra.