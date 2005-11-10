Sabiri vola in Turchia: l'ex Fiorentina saluta e firma con l'Eyupspor per un anno con opzione
In vista della nuova stagione, l'Eyupspor prosegue le manovre di mercato e rinforza la rosa con un profilo d'esperienza. La compagine di Istanbul ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il centrocampista marocchino Abdelhamid Sabiri, nell'ultima stagione in forza alla Fiorentina.
Nel comunicato diffuso dalla società si legge che il 29enne centrocampista marocchino ha sottoscritto un contratto di un anno con opzione per un altro fino al 2027 (con opzione di estensione per 12 mesi).
Il giocatore d'esperienza, che ha trascorso l'ultima stagione in prestito tra le fila dei sauditi dell'Al-Taawoun, vanta finora 11 presenze con la maglia della Nazionale marocchina. Con l'innesto di Sabiri a rinforzare la mediana, l'Eyüpspor mette a segno il suo nono acquisto di questa sessione estiva di mercato.