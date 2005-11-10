Ora è ufficiale: all'Athletico Paranaense è arrivato il 24enne Kerwin Vargas. I dettagli
Come anticipato nelle score ore, l'Athletico Paranaense ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante Kerwin Vargas. Il 24enne colombiano rinforza il Furacao per il prosieguo della stagione, nelle competizioni del Campeonato Brasileiro e della Copa do Brasil.
L'annuncio dettagliato
"Acquistato a titolo definitivo dagli statunitensi del Charlotte FC, Kerwin Vargas ha firmato con il Rubro-Negro un contratto di quattro anni. Indosserà la maglia numero 18", si legge dalla nota ufficiale della società brasiliano.
Le dichiarazioni del rinforzo estivo
Le parole del nuovo arrivato: "Sono molto felice di arrivare all'Athletico e di essere qui con la mia famiglia. Sono stato accolto nel miglior modo possibile. Ho cercato di conoscere meglio il club, ho seguito le partite e sono rimasto molto impressionato. Oltre alla struttura, allo stadio e al centro d'allenamento, ho capito che l'Athletico è una società che lavora nel modo giusto", ha dichiarato Kerwin Vargas.