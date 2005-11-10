Ufficiale Ora è ufficiale: all'Athletico Paranaense è arrivato il 24enne Kerwin Vargas. I dettagli

Come anticipato dalla redazione di TMW, l'Athletico Paranaense ha ufficializzato l'arrivo di Kerwin Vargas: il 24enne ha firmato con il club brasiliano a titolo definitivo

Come anticipato nelle score ore, l'Athletico Paranaense ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante Kerwin Vargas. Il 24enne colombiano rinforza il Furacao per il prosieguo della stagione, nelle competizioni del Campeonato Brasileiro e della Copa do Brasil.

L'annuncio dettagliato

"Acquistato a titolo definitivo dagli statunitensi del Charlotte FC, Kerwin Vargas ha firmato con il Rubro-Negro un contratto di quattro anni. Indosserà la maglia numero 18", si legge dalla nota ufficiale della società brasiliano.

Le dichiarazioni del rinforzo estivo

Le parole del nuovo arrivato: "Sono molto felice di arrivare all'Athletico e di essere qui con la mia famiglia. Sono stato accolto nel miglior modo possibile. Ho cercato di conoscere meglio il club, ho seguito le partite e sono rimasto molto impressionato. Oltre alla struttura, allo stadio e al centro d'allenamento, ho capito che l'Athletico è una società che lavora nel modo giusto", ha dichiarato Kerwin Vargas.