Ufficiale Fulham, ecco anche Palacios dal Real Madrid: "Passo perfetto per la mia carriera"

Dopo l'annuncio di Gonzalo Garcia, il Fulham ufficializza anche l'arrivo del 21enne dai blancos: ""

Dopo l'annuncio fatto per l'arrivo di Gonzalo Garcia, il Fulham ufficializza anche la firma di Cesar Palacios dal Real Madrid. Doppio colpo per presente e futuro del club londinese.

L'annuncio del Fulham per Palacios

Questo l'annuncio del Fulham per l'arrivo di Palacios: "Il Club è lieto di confermare l'arrivo del giovane regista César Palacios su un contratto a lungo termine dal Real Madrid. Il centrocampista offensivo di 21 anni ha accettato un contratto fino a giugno 2031, con un'opzione del Club da estendere di un anno. Indosserà la maglia numero otto.

Parlando ai canali ufficiali del Fulham, Palacios ha detto: “Sono molto emozionato di essere qui. Credo che sia il passo perfetto nella mia carriera. Il Club sta mostrando molta fiducia in me, e mostrerò in campo le mie qualità".

Le cifre per Garcia e Palacios al Fulham

La cifra decisa per l'arrivo di entrambi i giocatori è di circa 42,3 milioni di sterline, ovvero quasi 50 milioni di euro. Garcia, attaccante di 22 anni, è stato capocannoniere alla Coppa del Mondo Club la scorsa estate con il Real Madrid, si trasferisce in Inghilterra per circa 34 milioni di sterline. Al contempo Palacios, centrocampista di 18 anni che ha fatto il suo debutto fra i grandi con la maglia del Real Madrid a gennaio, costerà al Fulham circa 8,5 milioni di sterline.