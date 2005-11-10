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Fulham, il primo dei due colpi dal Real Madrid: ecco Gonzalo Garcia, le cifre

Fulham, il primo dei due colpi dal Real Madrid: ecco Gonzalo Garcia, le cifre TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Daniele Najjar
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Daniele Najjar
ieri alle 22:24Calcio estero

Gonzalo Garcia e Cesar Palacios dal Real Madrid: ci siamo. Il Fulham ha annunciato il primo dei due colpi per presente e futuro fatti dalla squadra madrilena: ufficiale l'arrivo del giovane attaccante. Entrambi arrivano a titolo definitivo per riunirsi al loro tecnico nelle giovanili dei blancos, Alvaro Arbeloa, cui è stata affidata la panchina del Fulham.

Le cifre per Garcia e Palacios al Fulham

La cifra decisa per l'arrivo di entrambi i giocatori è di circa 42,3 milioni di sterline, ovvero quasi 50 milioni di euro. Garcia, attaccante di 22 anni, è stato capocannoniere alla Coppa del Mondo Club la scorsa estate con il Real Madrid, ora è pronto a trasferirsi Inghilterra per circa 34 milioni di sterline. Al contempo Palacios, centrocampista di 18 anni che ha fatto il suo debutto fra i grandi con la maglia del Real Madrid a gennaio, costerà al Fulham circa 8,5 milioni di sterline.

Il comunicato del Fulham su Garcia

Questo l'annuncio del Fulham per l'arrivo di Gonzalo Garcia: "Il Club è lieto di annunciare la firma di Gonzalo García dal Real Madrid. L'attaccante di alto livello, 22 anni, ha firmato un contratto quinquennale, legandosi a Craven Cottage fino all'estate del 2031, con un'opzione del Club da estendere per altri 12 mesi il suo contratto".

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