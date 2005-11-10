Vladimir Petkovic non è più il ct dell'Algeria: arriva la separazione consensuale
Era nell'aria nelle scorse ore, arriva l'ufficialità della separazione fra l'ex tecnico della Lazio, Vladimir Petkovic, e l'Algeria. La Fédération Algérienne de Football (la federazione calcistica algerina) ha annunciato la separazione consensuale con risoluzione del contratto per l'ormai ex commissario tecnico. La decisione arriva a poche settimane dal termine dell'avventura alla Coppa del Mondo, che per l'Algeria è terminata ai sedicesimi di finale: proprio la Svizzera, Paese d'origine di Petkovic, si è imposta 2-0.
Il comunicato dell'Algeria
Ecco il comunicato dell'Algeria per la separazione con Vladimir Petkovic: "La Fédération Algérienne de Football (FAF) informa che il rapporto contrattuale che la lega al selezionatore nazionale, mister Vladimir Petkovic, così come al suo staff tecnico, è ufficialmente terminata ufficialmente oggi, di comune accordo".
I ringraziamenti a Petkovic
Nel testo del comunicato si leggono poi i ringraziamenti a Petkovic ed il suo staff (compreso l'italiano Guido Nanni): "La FAF desidera esprimere la sua profonda gratitudine a mister Vladimir Petkovic e a tutto il suo staff per la loro professionalità, il loro impegno e la loro dedizione durante i ventinove (29) mesi trascorsi alla guida della squadra nazionale. La Federazione li ringrazia sinceramente per il lavoro svolto e augura loro pieno successo nel proseguimento della loro carriera professionale".