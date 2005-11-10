Ufficiale Vladimir Petkovic non è più il ct dell'Algeria: arriva la separazione consensuale

L'ex allenatore della Lazio conclude la sua esperienza alla guida della nazionale algerina dopo la Coppa del Mondo, terminata ai sedicesimi di finale.

Era nell'aria nelle scorse ore, arriva l'ufficialità della separazione fra l'ex tecnico della Lazio, Vladimir Petkovic, e l'Algeria. La Fédération Algérienne de Football (la federazione calcistica algerina) ha annunciato la separazione consensuale con risoluzione del contratto per l'ormai ex commissario tecnico. La decisione arriva a poche settimane dal termine dell'avventura alla Coppa del Mondo, che per l'Algeria è terminata ai sedicesimi di finale: proprio la Svizzera, Paese d'origine di Petkovic, si è imposta 2-0.

Il comunicato dell'Algeria

Ecco il comunicato dell'Algeria per la separazione con Vladimir Petkovic: "La Fédération Algérienne de Football (FAF) informa che il rapporto contrattuale che la lega al selezionatore nazionale, mister Vladimir Petkovic, così come al suo staff tecnico, è ufficialmente terminata ufficialmente oggi, di comune accordo".

I ringraziamenti a Petkovic

Nel testo del comunicato si leggono poi i ringraziamenti a Petkovic ed il suo staff (compreso l'italiano Guido Nanni): "La FAF desidera esprimere la sua profonda gratitudine a mister Vladimir Petkovic e a tutto il suo staff per la loro professionalità, il loro impegno e la loro dedizione durante i ventinove (29) mesi trascorsi alla guida della squadra nazionale. La Federazione li ringrazia sinceramente per il lavoro svolto e augura loro pieno successo nel proseguimento della loro carriera professionale".