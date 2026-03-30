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Germania, Nagelsmann su ter Stegen: “Mondiale? Chance molto, molto basse”

Germania, Nagelsmann su ter Stegen: “Mondiale? Chance molto, molto basse”TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
Oggi alle 14:59Calcio estero
Luca Bargellini

Il commissario tecnico della Germania Julian Nagelsmann ha parlato della situazione di Marc-André ter Stegen in vista del prossimo Mondiale. Alla vigilia dell’amichevole contro il Ghana, il ct tedesco ha fatto il punto sulle condizioni del portiere, reduce da una stagione fortemente condizionata dagli infortuni.

L’estremo difensore del Barcelona ha dovuto fare i conti negli ultimi mesi con diversi problemi fisici. Dopo l’operazione alla spalla, il club catalano lo aveva ceduto in prestito al Girona per la seconda parte della stagione, ma anche questa esperienza è stata frenata da un nuovo stop, stavolta per un infortunio alla coscia. Il risultato è che in tutta la stagione il portiere tedesco è riuscito a collezionare appena tre presenze.

Una situazione che inevitabilmente pesa anche nelle valutazioni della nazionale. Nagelsmann è stato molto chiaro sull’argomento: “Non è che abbia giocato un anno e poi si sia infortunato. È praticamente fuori da un anno e ha giocato pochissimo. Bisogna osservare l’insieme di queste cose”.

Per questo motivo, secondo il commissario tecnico, le possibilità di vedere ter Stegen tra i protagonisti al Mondiale sono al momento “molto, molto basse”. Allo stesso tempo, però, il portiere non è stato completamente escluso dai piani della nazionale.

Nagelsmann ha infatti rivelato di aver parlato con lui di recente: il giocatore sta meglio e i dolori sono diminuiti, anche se non sono ancora scomparsi del tutto. “Sta abbastanza bene. Non ha più dolori forti, anche se qualcosa sente ancora. Ma serve tempo”, ha spiegato il ct, sottolineando anche come il portiere non sia più un giovanissimo e abbia alle spalle molte partite ad alto livello.

Nel frattempo, tra i pali della Germania il titolare è attualmente Oliver Baumann. Resta però da capire se sarà lui a difendere la porta della nazionale anche al Mondiale: una decisione definitiva non è ancora stata presa.

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