La Germania ha deciso: il 12 maggio verrà annunciata la rosa che giocherà i Mondiali

La Federazione calcistica tedesca ha annunciato quando Julian Nagelsmann annuncerà la lista dei convocati per i Mondiali del 2026. Tale decisione definitiva su chi partirà per Stati Uniti, Messico e Canada verrà comunicata il 12 maggio alle ore 13:00.

L'annuncio della rosa avverrà quindi quattro giorni prima dell'ultima giornata di Bundesliga, con Nagelsmann che dovrebbe convocare 26 giocatori. La DFB non ha ancora rilasciato ulteriori dettagli in merito alla procedura di selezione. I potenziali partecipanti ai Campionati del Mondo hanno solo un mese e mezzo per convincere il commissario tecnico della Nazionale. La preparazione immediata per i Mondiali inizia il 25 maggio con un ritiro a Herzogenaurach.

Dopo l'amichevole contro il Ghana di martedì prossimo, restano solo due partite di preparazione – contro la Finlandia il 31 maggio e contro gli Stati Uniti il ​​6 giugno – dopo le quali verrà definita la rosa per i Mondiali. Subito dopo l'ultima amichevole a Chicago, la nazionale tedesca si sposterà nel suo ritiro pre-torneo a Winston-Salem, nella Carolina del Nord.

Dopo l'ultima partita di prova contro gli Stati Uniti del 6 giugno, Nagelsmann ha un'altra settimana per portare la nazionale al massimo della forma in vista dei Mondiali, nel loro ritiro in North Carolina. I quattro volte campioni del mondo inizieranno il torneo il 14 giugno a Houston contro la debuttante Curaçao. Le altre avversarie del Gruppo E saranno la Costa d'Avorio il 20 giugno a Toronto e l'Ecuador cinque giorni dopo a East Rutherford.