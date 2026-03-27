Germania, Rudiger sommerso di critiche. Nagelsmann: "Sa cosa sarebbe meglio evitare"

Un episodio che ha destato scalpore quello di Antonio Rudiger e della ginocchiata in pieno volto rivolta a Diego Rico nel corso del match tra Real Madrid e Getafe. Ha scatenato forti dibattiti e dure critiche nei riguardi del centrale tedesco, che questa sera nell'amichevole contro la Svizzera è partito dalla panchina senza mai entrare in campo nel trionfo finale per 4-3. Eppure Julian Nagelsmann, CT della Mannschaft, è stato interpellato sui dibattiti riguardanti il giocatore finito nei radar della Juventus poco prima della partita contro la Nazionale elvetica.

Fatto che ha scatenato l'irritazione dell'allenatore tedesco, interrogato circa la convocazione del giocatore da RTL: "Ne abbiamo discusso ottomila volte in 7.000 conferenze stampa. È un giocatore che si identifica enormemente con il suo ruolo e con la nazionale", il chiarimento fermo e scocciato di Nagelsmann. Per comportamenti poco piacevoli in campo e fuori, con interventi ruvidi e altre volte dritti sull'uomo, le discussioni attorno alla figura di Rudiger ci sono sempre state, ma il CT della Germania ha voluto mettere un punto alla questione.

"Naturalmente sa di avere una funzione di modello da seguire", ha spiegato Nagelsmann. E alcuni giorni fa, Rüdiger ha espresso la volontà di non ripetere determinati comportamenti che non vengono ben accolti: "Sa bene cosa deve fare in futuro e cosa sarebbe meglio evitare". Intanto questa sera al suo posto le gerarchie hanno stabilito Jonathan Tah e Nico Schlotterbeck dal primo minuto. Con il centrale del Real Madrid in panchina tutti i 90 minuti.