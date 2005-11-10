Ufficiale La sorpresa del Mondiale all'Aston Villa: preso Manzambi, quasi 60 milioni dal Friburgo

Una delle sorprese assolute di questa Coppa del Mondo - dove ha messo a segno 3 gol e 2 assist in 4 gare - trova una nuova squadra. Johan Manzambi ha firmato con l'Aston Villa, salutando il Friburgo e il campionato tedesco. Il prezzo dovrebbe essere di 49 milioni di sterline, ovvero quasi 60 milioni che entreranno nelle casse del club.

Il comunicato dell'Aston Villa per Manzambi

Ecco il comunicato dell'Aston Villa: "L'Aston Villa è lieta di annunciare la firma di Johan Manzambi. Il ventenne nazionale svizzero, che ha appena rappresentato il suo paese alla Coppa del Mondo FIFA 2026, si unisce per un trasferimento permanente dall'SC Freiburg.

Uno dei prospetti più brillanti e talentuosi d'Europa, Manzambi è stato determinante nella corsa della squadra tedesca alla finale di UEFA Europa League lo scorso trimestre, segnando in semifinale per aiutare a teeare l'incontro con Villa a Istanbul. Il centrocampista creativo a 16 cap è stato nominato giovane giocatore della stagione dell'Europa League la scorsa stagione e ha iniziato il suo viaggio calcistico nelle accademie di Servette e Friburgo. Benvenuto, Johan!", si legge.

Il numero di maglia scelto da Manzambi

Il numero della maglia dell'Aston Villa di Johan Manzambi è il 44, la stessa che indossava per la squadra della Bundesliga del Friburgo. Boubacar Kamara in precedenza ha usato quel numero, ma è passato al numero 8 per la stagione 2026/27.