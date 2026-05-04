Hearts, altro passo verso lo storico titolo in Scozia: battuti ed estromessi dalla corsa i Rangers
Colpo pesantissimo degli Hearts nella corsa alla Scottish Premiership: a Tynecastle arriva una vittoria in rimonta per 2-1 contro i Rangers che cambia gli equilibri del campionato. Dopo un primo tempo complicato, chiuso sotto per il gol deviato di Dujon Sterling, i padroni di casa hanno completamente ribaltato l’inerzia della gara.
Nella ripresa, infatti, gli Hearts rientrano in campo con un altro atteggiamento, trovando prima il pareggio con Stephen Kingsley e poi il gol decisivo firmato dal capitano Lawrence Shankland, protagonista assoluto della rimonta. Un successo che pesa tantissimo anche in classifica: i Jambos, reduci da tre vittorie consecutive, consolidano il primato con tre punti di vantaggio sul Celtic e allungano a +7 proprio sui Rangers, di fatto estromessi dalla lotta al titolo a tre giornate dalla fine. Un finale di stagione che ora sorride agli Hearts, sempre più padroni del proprio destino.
Scottish Premiership 2025/2026 – Classifica
Hearts – 76 punti (35 partite, 62 gol fatti, 30 subiti)
Celtic – 73 punti (35 partite, 64 gol fatti, 37 subiti)
Rangers – 69 punti (35 partite, 69 gol fatti, 36 subiti)
Motherwell – 57 punti (35 partite, 55 gol fatti, 32 subiti)
Hibernian – 51 punti (35 partite, 53 gol fatti, 41 subiti)
Falkirk – 49 punti (35 partite, 47 gol fatti, 51 subiti)