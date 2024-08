Ufficiale Un Boateng in Scozia: il Crystal Palace cede Malachi in prestito all'Hearts

vedi letture

Per la prima volta un Boateng giocherà in Scozia. Non Jerome, ovviamente non Kevin-Prince, ma si tratta di Malachi Boateng. Il centrocampista classe 2002 è un nuovo calciatore dell'Hearts, sodalizio che milita nella Premiership, la prima divisione del calcio scozzese, almeno per la prossima stagione.

E' stato ufficializzato il passaggio a titolo temporaneo del mediano inglese dal Crystal Palace, compagine con la quale nell'ultima stagione ha collezionato apparizione solo nell'Under 21, all'Hearts. Di seguito l'annuncio della società scozzese.