Ufficiale Sambenedettese, Kerjota va in Scottish First Division: ha firmato con gli Hearts

Ora è ufficiale. Sabah Kerjota passa dalla Sambenedettese agli Hearts, club scozzese di prima divisione. Un triplo salto in avanti, con l’operazione è stata conclusa grazie all'intermediazione internazionale dell'agenzia Fishersport di Alessandro Pezzoli e Fabio Dall'Ara e dall'agente del calciatore Silvio Pagliari .

"L'Heart of Midlothian è lieto di annunciare l'ingaggio dell'ala albanese Sabah Kerjota. Il ventitreenne Sabah si unisce ai Jambos con un contratto triennale proveniente dall'US Sambenedettese, squadra di Serie C italiana, per una cifra non resa nota, soggetta all'autorizzazione internazionale e all'approvazione della Federcalcio scozzese. Proveniente dal vivaio del KF Vllaznia Shkoder, uno dei club albanesi di maggior successo, Sabah si è trasferito in Italia nel 2021. Ha iniziato a segnare nella stagione 2022/23 con l'FC Vigor Senigallia, segnando nove gol e realizzando 13 assist nella sconfitta nella finale play-off di Serie D. La stagione successiva ha visto un aumento dei gol, con Sabah che ha segnato 10 gol e 16 assist. La scorsa stagione è arrivato il passaggio alla Sambenedettese, un'esperienza positiva. I 10 gol e i 13 assist di Sabah hanno contribuito alla vittoria del campionato e, di conseguenza, alla promozione in Serie C".

Queste le sue parole del tecnico Derek McInnes al sito ufficiale. "Sono contento che siamo riusciti ad ingaggiare Sabah per darci più opzioni sulle fasce. Ha avuto delle stagioni davvero produttive in Italia e, sebbene il calcio scozzese rappresenti una nuova esperienza per lui, abbiamo visto qualità che riteniamo possano garantirgli il successo qui. Sabah dovrà lavorare un po' sulla sua forma fisica per adattarsi al ritmo giusto, ma non vedo l'ora di vederlo in campo non appena sarà pronto."