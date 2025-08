Ufficiale Hoffenheim, capitan Baumann rinnova: "È un privilegio restare, non ho ancora finito"

L'Hoffenheim e Oliver Baumann proseguiranno insieme il loro cammino. Il portiere e capitano ha infatti rinnovato anticipatamente il contratto - originariamente in scadenza nel giugno 2026 - confermandosi ancora una volta simbolo del club tedesco.

"Oli è il nostro capitano e un leader indiscusso. È un professionista esemplare che vive il calcio con passione e responsabilità", ha dichiarato Andreas Schicker, direttore sportivo dell’Hoffenheim. "Questo rinnovo dimostra il rispetto e la fiducia reciproca che ci legano. Proseguire insieme per il secondo decennio è qualcosa di straordinario nel calcio moderno".

Baumann, 35 anni, veste la maglia dell’Hoffenheim dal 2014, quando arrivò dal Friburgo. Da allora ha collezionato 403 presenze ufficiali, diventando il primatista assoluto del club. Con 489 gare in Bundesliga, è il terzo giocatore attivo con più presenze nel massimo campionato tedesco, dietro solo a Neuer e Müller. Il portiere ha salvato 16 rigori su 68, posizionandosi al quarto posto tra i migliori para-rigori della storia della Bundesliga. Ha inoltre collezionato presenze nelle coppe nazionali ed europee: 28 in DFB-Pokal, 25 in Europa League e 8 in Champions League.

"L'Hoffenheim è diventata casa mia, e della mia famiglia. Questo club e la regione del Reno-Neckar sono nel mio cuore", ha dichiarato Baumann. "Mi sono affermato qui, ho debuttato in Nazionale, e credo che il nostro percorso sia ancora pieno di opportunità se lavoriamo uniti". Convocato per la prima volta in Nazionale nel 2020, ha esordito il 14 ottobre 2024 contro l’Olanda e conta ad oggi quattro presenze con la Germania. Con il rinnovo, l'Hoffenheim si assicura ancora per anni la guida e l’esperienza del suo numero uno.