Ufficiale Daniel Elfadli rinnova con l’Amburgo: "Voglio scrivere un nuovo capitolo in Bundesliga"

L’Amburgo ha annunciato il prolungamento del contratto di Daniel Elfadli, uno dei protagonisti della promozione in Bundesliga. Il centrocampista e difensore centrale, classe 1997, ha firmato il rinnovo anticipato con il club, consolidando così il proprio ruolo centrale nel progetto tecnico.

"Daniel è diventato il simbolo del percorso che stiamo intraprendendo", ha dichiarato Stefan Kuntz, membro del board sportivo dell’HSV. "Si è integrato perfettamente sin dal primo giorno, distinguendosi per rendimento e continuità. È uno dei volti di questa rinascita e per questo abbiamo voluto blindarlo". Anche il direttore sportivo Claus Costa ha elogiato Elfadli: "Determinazione, mentalità e versatilità: Daniel ha portato un valore aggiunto sin da subito. Non ha ancora raggiunto il suo massimo potenziale e siamo convinti che possa affrontare con successo il salto in Bundesliga".

Arrivato dal Magdeburgo nell’estate 2024, Elfadli ha disputato 31 partite di campionato (30 da titolare) con 3 gol e 4 assist, diventando presto un punto fermo dell’undici titolare. La sua è una storia di resilienza: cresciuto nei campionati dilettantistici - dalla Landesliga fino alla Regionalliga - ha firmato il primo contratto da professionista a 25 anni. Due anni dopo, si prepara a debuttare nella massima serie tedesca con l’Amburgo: "Ho subito sentito un forte legame emotivo con questo club. Dopo la promozione, il mio viaggio in questa maglia è appena cominciato. Voglio dare tutto per scrivere un nuovo, grande capitolo in Bundesliga", ha commentato.