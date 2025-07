Ufficiale Hyun-seok Hong è un nuovo giocatore del Nantes. Il sudcoreano lascia il Magonza

Il Nantes ha annunciato ufficialmente l’arrivo del trequartista sudcoreano Hyun-seok Hong in prestito con diritto di riscatto dal Magonza. Il calciatore andrà a rinforzare il reparto offensivo della squadra allenata da Luis Castro.

Classe 1999, nato a Seul il 16 giugno, Hong è un mancino naturale alto 1,77 m. Conta già 15 presenze con la nazionale maggiore della Corea del Sud e si distingue per la sua tecnica e visione di gioco nel ruolo di centrocampista offensivo. Cresciuto calcisticamente nell’Ulsan Hyundai, ha intrapreso presto un percorso europeo che lo ha portato in Germania, Austria, Belgio e nuovamente in Bundesliga. Dopo un’esperienza formativa al FC Juniors OÖ, ha fatto il salto di qualità con il LASK e poi con il KAA Gent, dove ha collezionato 54 presenze condite da 9 reti e 10 assist tra il 2022 e il 2024. Nell’ultima stagione con il Magonza ha disputato 23 gare, fornendo un assist.

Nonostante la giovane età, Hong ha già accumulato una notevole esperienza internazionale, con 41 presenze nelle competizioni europee e numeri interessanti: 5 gol e 10 assist. Il suo arrivo al Nantes porta freschezza, creatività e dinamismo alla mediana gialloverde, con l’ambizione di diventare uno dei protagonisti della nuova stagione di Ligue 1. Il club ha dato il benvenuto ufficiale al nuovo acquisto, puntando sulle sue qualità per alzare il tasso tecnico della rosa.