Ufficiale Liquidato dal PSG, Skriniar è ufficialmente del Fenerbahce: "Qui mi sono sentito a casa"

Milan Skriniar lascia definitivamente il PSG. Arrivato a parametro zero dall'Inter al club transalpino nell’estate del 2023, il difensore slovacco lascia la capitale francese dopo due sole stagioni. Ceduto in prestito lo scorso gennaio al Fenerbahce, l'ex nerazzurro finisce a titolo definitivo nel club turco: un'operazione chiusa per una cifra pari a 10 milioni di euro. Skriniar ha firmato un contratto quadriennale con la squadra di Istanbul.

Il comunicato ufficiale

"Il nostro club ha raggiunto un accordo con il Paris Saint-Germain e con il giocatore per il trasferimento definitivo del difensore centrale slovacco Milan Škriniar, che si era unito in prestito alla nostra Prima Squadra durante la sessione di mercato invernale. Milan Škriniar ha firmato un contratto quadriennale che lo lega ai colori gialloblù. Diamo nuovamente il benvenuto nella nostra famiglia all’esperto difensore e auguriamo grandi successi in gialloblù con il nostro Fenerbahçe".

Le prime parole di Skriniar dopo la firma e il passaggio definitivo alla corte di José Mourinho: "Sono molto felice di essere di nuovo al Fenerbahçe. Come ho sempre detto, fin dal primo momento in cui sono arrivato a gennaio mi sono sentito come a casa. Ho sempre ricevuto affetto dai tifosi e dallo staff. Sono molto felice di essere di nuovo al Fenerbahçe. Continueremo insieme".

Skriniar era approdato al PSG dopo un lungo braccio di ferro con l’Inter, ma non rientrava più nei piani di Luis Enrique nella scorsa stagione, con soltanto 5 partite nella prima parte del campionato 2024-25. In totale, Milan Skriniar ha giocato 37 partite con il PSG, conquistando quattro trofei, tra cui due Ligue 1. Nel suo palmarès con il PSG figurano anche il Trophée des Champions 2023 e la Coppa di Francia 2024.