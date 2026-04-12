Il Bayern Monaco può diventare campione di Bundesliga con 5 giornate d'anticipo
Il Borussia Dortmund è caduto (0-1) in casa contro il Bayer Leverkusen, una notizia che ha praticamente catapultato il Bayern Monaco in una posizione privilegiata. I bavaresi, per togliersi ogni pensiero, hanno travolto il St. Pauli (5-0) nella 29ª giornata di Bundesliga, battendo il record di gol segnati in una singola stagione con 105 reti: ora con 12 punti di vantaggio sui gialloneri, gli uomini di Vincent Kompany potrebbero essere incoronati campioni di Germania già nel prossimo fine settimana.
A cinque giornate dalla fine del campionato tedesco, il Bayern ospiterà lo Stoccarda (domenica 19 aprile) e gli basterà fare meglio della seconda classificata Borussia Dortmund, impegnata in casa contro l'Amburgo il giorno precedente (sabato). Quindi con già noto il risultato degli acerrimi rivali allenati da Kovac ventiquattro ore prima di scendere in campo all'Allianz Arena per conquistare ufficialmente il 35° titolo della storia del club bavarese.
Ma grazie a quali combinazioni? Con una differenza reti inarrivabile per il Dortmund (+78 contro +31), i tifosi Die Roten potranno stappare lo champagne e festeggiare il titolo di Bundesliga anche in caso di risultato identico, senza attendere la vittoria della squadra di Kompany. Prima di allora, il Bayern se la vedrà contro il Real Madrid mercoledì (ore 21:00) nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, dopo la vittoria per 2-1 ottenuta al Bernabeu.