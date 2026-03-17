Il Bayern omaggia Trapattoni: "Auguri, maestro". Storica la sua conferenza stampa

87 candeline per Giovanni Trapattoni e stanno piovendo gli auguri verso la leggenda del calcio italiano, anche dall'estero. Il Bayern Monaco ha omaggiato il suo ex allenatore con un post scritto in italiano sui propri canali social: "Tanti auguri, maestro!". Messaggio corredato da una foto del Trap con il Meisterschale vinto nel 1997.

Trapattoni è stato a suo modo un precursore, essendo stato uno dei primi allenatori italiani ad allenare all'estero. E dopo aver vinto tutto con la Juventus e conseguito uno scudetto dei record con l'Inter, il Trap è riuscito a lasciare il segno anche in Baviera. Non solo per il titolo citato, ma anche per l'impatto mediatico avuto e l'eredità lasciata. Epica ancora oggi la sfuriata della primavera del 1998, quando in conferenza stampa accusò apertamente tre suoi giocatori: Mario Basler, Mehmet Scholl e Thomas Strunz.

I tre giocatori si erano lamentati pubblicamente dello scarso minutaggio concessogli dal tecnico. E la risposta del Trap fu memorabile. Un contrattacco che fu un qualcosa di mai visto per la stampa tedesca. Il suo tedesco maccheronico rese tutto indimenticabile. L'espressione "Ich habe fertig" dove il verbo ausiliare è sbagliato (in tedesco suona come "Sono finito" mentre l'intenzione di Trapattoni era dire: "Ho finito"), è stata di fatto sdoganata e dopo quell'uscita la popolarità di Trapattoni aumentò ulteriormente. Citiamo un commento sotto il video della conferenza stampa che rende bene l'idea: "Ha arricchito la lingua tedesca con tre o quattro espressioni idiomatiche quasi per caso. Anche questa è una forma di immortalità. Grazie, Trap!". E lo stesso Bayern per il 25° anniversario di quella conferenza stampa ci scrisse un articolo celebrativo.