Auguri a Trapattoni, Corriere della Sera con Serena: "Noi, i gol, la vita. Che nostalgia"

Per celebrare il giorno degli 87 anni di Giovanni Trapattoni, l'ex bomber Aldo Serena ha impugnato la penna e scritto una lettera sul Corriere della Sera: "Noi, i gol, la vita. Che nostalgia", il titolo in prima pagina. L'ex bomber della Nazionale Italiana che ha militato - tra le altre - in Inter, Milan e Juventus ha voluto celebrare con un augurio speciale per le 87 candeline spente il 17 marzo. Dopo 596 panchine in bianconero, lo scudetto dei record con l’Inter e i trionfi in Europa.

"Il tuo compleanno, tra la foto con un paio di tifosi davanti a casa tua e il video che hai inviato a chi ti aveva mandato gli auguri fra i tuoi ex giocatori, è stato una bella occasione per ritrovare, con emozione, quegli occhietti vispi che non vedevo da tanto tempo, quello sguardo vivace di 40 anni fa con il quale mi hai accolto alla Juventus e che non è mai cambiato. Era l'estate 1985", ha ricordato Aldo Serena sul fondo del quotidiano milanese.