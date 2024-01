Ufficiale Il Brasile ha il suo nuovo ct. La panchina che doveva essere di Ancelotti a Dorival Junior

vedi letture

Il Brasile ha ufficialmente il suo nuovo commissario tecnico, dopo che pochi giorni fa è stato esonerato (dopo 6 mesi di incarico e 6 partite allenate) il precedente allenatore, il ct ad interim Fernando Diniz. Il posto che nelle idee della CBF (la Federcalcio del Brasile) doveva essere di Ancelotti, va invece a Dorival Junior. L'annuncio è arrivato di rinterzo ed è stato di fatto dato dal Sao Paulo, società che Dorival allenava fino a poche ore fa. Il club bianco-rosso-nero paulista ha infatti comunicato l'addio al tecnico e annunciato l'incarico federale.

Dice lo stesso Dorival Junior: "È la realizzazione di un sogno personale, che e' stato possibile solo perche' ho ricevuto il riconoscimento per il lavoro svolto al San Paolo. Per questo devo ringraziarvi per aver preso parte a questo importante periodo di ricostruzione, guidato con competenza dalla presidenza e dal consiglio. Grazie agli investimenti infrastrutturali e progettuali degli ultimi anni, il club e' pronto ad accogliere i professionisti piu' qualificati presenti sul mercato. Vorrei anche ringraziare i tifosi per tutto il loro amore e sostegno".