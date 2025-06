Ufficiale Il Bruges si regala Nicolò Tresoldi. Il ventenne italo-tedesco firma fino al 2029

vedi letture

il Club Brugge ha raggiunto un accordo con l'Hannover per il trasferimento di Nicolò Tresoldi. Con Ferran Jutglà che sembra pronto a fare le valigie e Gustaf Nilsson e Romeo Vermant che non hanno convinto pienamente, i belgi erano alla ricerca di un rinforzo in grado di aumentare la qualità dell'attacco.

Il 20enne di chiare origini italiane, autore di 7 gol e 3 assist in questa stagione in seconda divisione tedesca, è il giocatore scelto dalla dirigenza. Il Bruges pagherà tra i 7 e gli 8 milioni per acquisire il cartellino di un giovane ancora relativamente sconosciuto, ma un profilo promettente, in linea con le recenti scommesse del club. Tresoldi ha firmato fino al 30 giugno 2029.

Figlio d'arte, emigrato con la famiglia - Tresoldi ha esordito con le giovanili della Germania a settembre 2023, in amichevole contro l'Ucraina, e ha già realizzato 5 reti in 11 partite con l'Under-21; a 20 anni è una promessa del calcio europeo e l'Italia spera ancora di fargli cambiare idea. Figlio d'arte - papà Emanuele è stato terzino dell’Atalanta di Marcello Lippi ed Emiliano Mondonico, oltre che della Nazionale Under-21 guidata da Cesare Maldini e campione d’Europa nel 1994 -, Nicolò è nato a Cagliari ma si è trasferito ad Hannover con tutta la famiglia nell'estate del 2017 ed è stato proprio qui che si è fatto notare: tesserato subito dalla squadra locale, ha firmato a gennaio 2022 il primo contratto da professionista.