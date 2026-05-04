Il Chelsea tranquillizza tutti dopo l'infortunio di Derry: "Si trova in ospedale, è cosciente"

Non è solo il risultato a preoccupare il Chelsea dopo la sfida contro il Nottingham Forest, ma anche le condizioni di alcuni suoi giocatori. A Stamford Bridge, infatti, la gara è stata segnata da un brutto episodio che ha coinvolto il giovane Jesse Derry, alla prima da titolare in Premier League.

L'esterno offensivo classe 2007 è rimasto a terra al 44' dopo un violento scontro con Zach Abbott, costringendo l’arbitro a fermare il gioco per oltre otto minuti. I medici sono intervenuti immediatamente, somministrandogli ossigeno direttamente in campo prima del trasferimento al Chelsea and Westminster Hospital per accertamenti.

Il club ha poi aggiornato sulle sue condizioni: "Jesse è cosciente, parla e si sta sottoponendo a controlli precauzionali. Gli auguriamo una pronta guarigione e ringraziamo il personale medico per la tempestiva risposta". L’episodio ha portato anche a un calcio di rigore, fallito però da Cole Palmer, mentre Derry è stato sostituito da Liam Delap.

Nella ripresa, un altro infortunio ha colpito i Blues, con Robert Sanchez costretto a uscire dopo uno scontro con Morgan Gibbs-White. Una giornata nera su tutti i fronti: il Nottingham Forest si è imposto 3-1, infliggendo al Chelsea la sesta sconfitta consecutiva in campionato.