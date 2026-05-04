Chelsea, che paura per il deb Derry: duro scontro di gioco, sanitari in campo con l'ossigeno

Non poteva immaginare un debutto così complicato Jesse Derry, esterno classe 2007 del Chelsea, lanciato per la prima volta (e per di più da titolare) in Premier League contro il Nottingham Forest. Il diciottenne è stato protagonista suo malgrado di un episodio che ha destato grande apprensione: nel corso del match, infatti, è rimasto coinvolto in un violento scontro di testa in area di rigore con il difensore Zach Abbott.

L’impatto è stato particolarmente duro, tanto da rendere necessario l’intervento immediato dello staff medico. Il gioco è rimasto fermo per diversi minuti mentre il calciatore veniva soccorso direttamente sul terreno di gioco. Per stabilizzarlo, i sanitari hanno anche utilizzato l’ossigeno, segno della delicatezza della situazione.

Un momento che ha inevitabilmente segnato la gara dei Blues, già in difficoltà sul piano del risultato. La squadra londinese, infatti, si era ritrovata fin dalle prime battute a inseguire, e l’infortunio dell'ala classe 2007 ha contribuito a rendere ancora più complicato un pomeriggio già in salita.