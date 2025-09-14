Ufficiale Il fratello di Dele-Bashiru lascia il Watford: giocherà nel Gençlerbirliği (dove c'è Niang)

Il centrocampista del Watford Tom Dele-Bashiru ha lasciato il Watford: il fratello del centrocampista della Lazio Fisayo si è trasferito in prestito alla squadra turca del Gençlerbirliği SK (attualmente ultima a 0 punti con 4 partite giocate in Super Lig turca).

Dele-Bashiru aveva collezionato due presenze in questa stagione e 81 in totale nei suoi sei anni al Watford. Il giocatore nato a Manchester si era fatto notare nel Manchester City e ha fatto la sua unica apparizione con la squadra di Pep Guardiola come sostituto nella vittoria in Coppa di Lega contro il Leicester nel dicembre 2017. Si è unito al Watford nell'estate del 2019, quando il suo contratto con il City è giunto al termine.

Dele-Bashiru ha giocato per l'Inghilterra Under 16, ma in seguito ha optato per la Nigeria, rappresentandola a livello Under 20 e Under 23. Al Gençlerbirliği SK troverà una vecchia conoscenza del calcio italiano, ovvero l'ex attaccante del Milan M'Baye Niang, che dopo l'esperienza alla Sampdoria si è trasferito in Turchia lo scorso 30 agosto.