Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Il fratello di Dele-Bashiru lascia il Watford: giocherà nel Gençlerbirliği (dove c'è Niang)

Il fratello di Dele-Bashiru lascia il Watford: giocherà nel Gençlerbirliği (dove c'è Niang)TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 21:57Calcio estero
di Daniele Najjar

Il centrocampista del Watford Tom Dele-Bashiru ha lasciato il Watford: il fratello del centrocampista della Lazio Fisayo si è trasferito in prestito alla squadra turca del Gençlerbirliği SK (attualmente ultima a 0 punti con 4 partite giocate in Super Lig turca).

Dele-Bashiru aveva collezionato due presenze in questa stagione e 81 in totale nei suoi sei anni al Watford. Il giocatore nato a Manchester si era fatto notare nel Manchester City e ha fatto la sua unica apparizione con la squadra di Pep Guardiola come sostituto nella vittoria in Coppa di Lega contro il Leicester nel dicembre 2017. Si è unito al Watford nell'estate del 2019, quando il suo contratto con il City è giunto al termine.

Dele-Bashiru ha giocato per l'Inghilterra Under 16, ma in seguito ha optato per la Nigeria, rappresentandola a livello Under 20 e Under 23. Al Gençlerbirliği SK troverà una vecchia conoscenza del calcio italiano, ovvero l'ex attaccante del Milan M'Baye Niang, che dopo l'esperienza alla Sampdoria si è trasferito in Turchia lo scorso 30 agosto.

Articoli correlati
Lazio, Dele-Bashiru vola alto: "L'obiettivo è giocare. E magari fare 10 gol e 5 assist"... Lazio, Dele-Bashiru vola alto: "L'obiettivo è giocare. E magari fare 10 gol e 5 assist"
Lazio, la solidità di Tavares e le risposte di Dele-Bashiru: Sarri ha trovato la... Lazio, la solidità di Tavares e le risposte di Dele-Bashiru: Sarri ha trovato la catena di sinistra
Lazio, Sarri studia le mosse contro il mercato bloccato: Dele-Bashiru alla Luis Alberto?... Lazio, Sarri studia le mosse contro il mercato bloccato: Dele-Bashiru alla Luis Alberto?
Altre notizie Calcio estero
Cori contro Raul Asencio, i tifosi della Real Sociedad gridano "muerete" al difensore... Cori contro Raul Asencio, i tifosi della Real Sociedad gridano "muerete" al difensore
Athletic, Laporte iscritto a LaLiga: il difensore pronto a scendere in campo con... Athletic, Laporte iscritto a LaLiga: il difensore pronto a scendere in campo con i baschi
Coman in Arabia Saudita, Lizarazu critica la scelta: "È una sorta di ritiro sportivo"... Coman in Arabia Saudita, Lizarazu critica la scelta: "È una sorta di ritiro sportivo"
Nuovo infortunio per Lamine Yamal, aumenta la frattura tra Barcellona e Federazione... Nuovo infortunio per Lamine Yamal, aumenta la frattura tra Barcellona e Federazione
PSG falcidiato dagli infortuni: per l'esordio in Champions contro l'Atalanta out... PSG falcidiato dagli infortuni: per l'esordio in Champions contro l'Atalanta out in 5?
Porto, Nehuen Perez fuori per diversi mesi: Villas-Boas e Farioli pensano agli svincolati... Porto, Nehuen Perez fuori per diversi mesi: Villas-Boas e Farioli pensano agli svincolati
Germania campione d’Europa di basket, Muller esulta dal Canada: "Che doppietta!" Germania campione d’Europa di basket, Muller esulta dal Canada: "Che doppietta!"
Amorim a rischio dopo il disastroso k.o. nel derby. In tribuna c'era anche Sir Jim... Amorim a rischio dopo il disastroso k.o. nel derby. In tribuna c'era anche Sir Jim Ratcliffe
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Modric è sempre un fenomeno, alla faccia di chi parlava di dinosauri. Il Milan è già allegriano. Inter da fine ciclo. Lookman, che errore!
Le più lette
1 Serie A, 3^ giornata LIVE: Vardy e Morata partono dalla panchina
2 Como-Genoa, le probabili formazioni: Morata scalpita ma Douvikas resta favorito
3 Modric è sempre un fenomeno, alla faccia di chi parlava di dinosauri. Il Milan è già allegriano. Inter da fine ciclo. Lookman, che errore!
4 Hellas Verona-Cremonese, le probabili formazioni: possibile esordio per Orban, Vardy si scalda
5 Allegri sull'infortunio di Maignan: "Polpaccio molto pericoloso, non credo ci sia a Udine"
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Aveva ragione Allegri: lì in mezzo con Rabiot è un altro Milan. E manca il più costoso...
Immagine top news n.1 Gravina: "Non giocare contro Israele significherebbe agevolarli e non andare al Mondiale"
Immagine top news n.2 Luka Modric dopo altri cinque: chi sono gli altri 40enni andati a segno in Serie A
Immagine top news n.3 L'ennesimo 1-0 di Allegri ai danni di Italiano. E la giacca che sa di Coppa Italia (vendicata)
Immagine top news n.4 3^ giornata Serie A: le probabili formazioni delle due partite rimaste e la classifica
Immagine top news n.5 Il Milan ha già imparato il corto muso: le reazioni di Allegri e Italiano all'1-0 di San Siro
Immagine top news n.6 Gasperini, primo buco nell'acqua con il Torino. E Dybala si fa male: a rischio con la Lazio?
Immagine top news n.7 Milan, Allegri minimizza sul rosso: "Ho avuto da ridire sull'episodio del rigore, nulla di che"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Verona e la Serie A scoprono Gift Orban, il ragazzo dei record Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Roma, Kone non si tocca. A gennaio nuovo tentativo per George? Dybala-Pellegrini, il punto sui rinnovi
Immagine news podcast n.2 Come un anno fa, l'Atalanta è pronta al secondo grande recupero di Lookman
Immagine news podcast n.3 A chi servono De Sciglio, Pjanic e Ziyech? Come stanno i principali svincolati
Immagine news podcast n.4 Il Milan e il mercato di gennaio: in difesa nuovo assalto a Joe Gomez? I dubbi sul futuro di Gimenez
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Braglia: "Inter, Chivu a rischio. Como, le parole di Fabregas irrispettose"
Immagine news Serie A n.2 De Paola: "Inter, Chivu ha paura. Milan, Maignan via? Non è un leader"
Immagine news Serie C n.3 Calcagno (AIC): "Si parla tanto dei problemi della Lega Pro, ma si è stabilizzata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, Sarri: "Abbiamo avuto il controllo del match. Poche iniziative in zona gol"
Immagine news Serie A n.2 Ranocchia commenta il sorriso di Thuram: "Avrà dato fastidio anche a lui rivedendolo"
Immagine news Serie A n.3 Gasperini non ha mai pensato di fare entrare Dovbyk: quanti epurati negli ultimi anni
Immagine news Serie A n.4 Aveva ragione Allegri: lì in mezzo con Rabiot è un altro Milan. E manca il più costoso...
Immagine news Serie A n.5 Roma, Dybala ko: dopo una punizione ha chiesto il cambio a Gasperini. Oggi gli esami
Immagine news Serie A n.6 Champions League, Juve-Dortmund a Letexier. Oliver per l'Inter, Schärer per l'Atalanta
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, la sfortuna non molla Pedrola: per il catalano un nuovo infortunio. Forse serio
Immagine news Serie B n.2 Entella, stop al gagliardetto. Ai capitani avversari sarà consegnata una scultura ideata per il club
Immagine news Serie B n.3 Cassata dopo il pari di Empoli: "Questo è lo Spezia che deve giocare tutte le partite"
Immagine news Serie B n.4 Trasferta di Bolzano vietata ai tifosi. Il presidente del Palermo Mirri protesta: rimane fuori dal 'Druso'
Immagine news Serie B n.5 Bari, inchiesta su Sibilli: per il Corriere dello Sport accertate le scommesse da tesserato
Immagine news Serie B n.6 Serie B, la classifica marcatori: Pohjanpalo la conferma, Popov la sorpresa di inizio anno
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cosenza, Guarascio stuzzica i tifosi: "Stadio vuoto? Con le belle giornate si preferisce il mare..."
Immagine news Serie C n.2 Lumezzane, sempre in bilico la panchina. Per il possibile post Paci, spunta il nome di Bonera
Immagine news Serie C n.3 Serie C, quasi in archivio la 4ª giornata: la gol collection delle gare della domenica
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, altra rimonta e aggancio in vetta. La straordinaria risposta dei tifosi
Immagine news Serie C n.5 Il Livorno stenta a decollare. Sotto osservazione la posizione di mister Formisano
Immagine news Serie C n.6 Serie C, continua la quarta giornata: due posticipi in programma oggi, spicca Cittadella-Vicenza
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Sassuolo Femminile, Spugna: "Migliorare quando fatto l'anno scorso. Senza far la corsa sulla Roma"
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women, il primo gol di Lehmann: "Giocando da vera squadra, arrivano i risultati"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "Vittoria di ieri serve per lo Sporting: c'è un'impresa da compiere"
Immagine news Calcio femminile n.4 La Serie A Women’s Cup verso la Final Four: Inter, Lazio, Roma e Juventus le protagoniste
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, Sottili: "La prestazione odierna con l'Inter rappresenta un passo in avanti"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women's Cup, 3ª giornata - Festa Roma, Sassuolo messo al tappeto: è Final Four
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Michelangelo Rampulla: il portiere col vizio del gol. E con la Juve nel cuore Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Esaltarsi per due vittorie con Estonia e Israele ci fa capire come siamo messi…