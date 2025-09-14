Milan, Maignan e Pavlovic usciti infortunati: risentimenti al polpaccio e al flessore
Il Milan trova la prima vittoria casalinga in questo campionato: a San Siro finisce 1-0 contro il Bologna, grazie alla prima rete in maglia rossonera di Luka Modric. La serata, però, lascia anche un conto salato sul fronte degli infortuni.
Già all’intervallo Strahinja Pavlovic è stato costretto a fermarsi, sostituito da De Winter, mentre nella ripresa è toccato a Mike Maignan alzare bandiera bianca, con Pietro Terracciano subentrato tra i pali.
Secondo quanto raccolto da TMW, le prime diagnosi parlano di un risentimento al polpaccio destro per il portiere francese e di un risentimento al flessore sinistro per il difensore serbo. Nei prossimi giorni entrambi verranno sottoposti ad accertamenti più approfonditi per chiarire l’entità dei loro problemi fisici