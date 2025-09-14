Live TMW Milan, Allegri: "Giacca via? Se Fabbri al VAR... Speriamo di avere la Curva presto"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Bologna.

Segui in diretta le dichiarazioni di Allegri con il live testuale su TMW.

È il Milan che aveva disegnato?

"Se vogliamo arrivare tra le prime quattro, bisogna prendere un tot di gol. Abbiamo creato occasioni, fatto una parttia molto buona. Anche quando il Bologna ha tenuto il pallino in mano, non abbiamo subito niente rimanendo ordinati. Stiamo crescendo, c'è grande partecipazione. Era importante vincere, poi non bisogna esaltarsi".

Modric stupisce?

"Luka è un campione, su tutto. Ed è anche molto umile, perché è al servizio della squadra. Siamo molto contenti di averlo, io di allenarlo e i compagni di averlo con loro. Chiede scusa, non si ferma, è meraviglioso".

La vediamo con la giacca... Cosa è successo?

"Non mi sono fatto idee, non ho rivisto niente. Se Fabbri al VAR ha deciso che il rigore non c'era, era giusto annullarlo".

Ieri Juve-Inter 4-3, il Milan 1-0. Che vittoria preferisce?

"Preferisco la vittoria del Milan. Non è una questione di numeri questa. Ci sono partite che vanno in un modo, altre in un altro. Quando il Bologna ha attaccato, siamo stati attenti a non disunirci. Ma non ci si deve esaltare. Un passettino alla volta".

Manca la Curva?

"Noi speriamo di averla al più presto possibile. È un aiuto per tutta la squadra".

Siete davanti all'Inter.

"Siamo solo alla terza giornata. Il campionato si allungherà dopo la sosta di ottobre".

Come vuoi gestire Gimenez?

"Santiago ha giocato da uomo squadra. L'ultima palla che ha avuto era un po' stanco, poco lucido, ma deve stare tranquillo perché i gol li farà. Credo abbia fatto la miglior partita da quando sono arrivato io".