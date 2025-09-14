Ufficiale Grana Renan Lodi per l'Al Hilal di Inzaghi. Rescinde e attacca: "Agirò per vie legali"

L'ex difensore di Atletico Madrid, Nottingham Forest e Marsiglia, Renan Lodi, lascia l'Al Hilal e si iscrive nella lista dei giocatori svincolati, a 27 anni. Il brasiliano infatti non ha potuto accettare di essere stato escluso dalla lista del campionato, nella quale c'è un limite massimo di stranieri da poter inserire per regolamento del calcio saudita. Il giocatore dunque avrebbe potuto giocare solamente nella Champions League asiatica. Ecco il motivo per cui non solo ha chiesto e ottenuto una rescissione del contratto, ma ha annunciato di agire per vie legali per far valere i propri diritti.

Questo il suo messaggio pubblicato su Instagram dopo la rescissione del contratto: "All'inizio del 2024, sono entrato nel più grande club dell'Asia con un contratto di tre anni e mezzo. Sono sempre stato molto orgoglioso di giocare nell'Al-Hilal. Ho lottato per gli obiettivi del club, mi sono dedicato completamente e ho difeso la forza del calcio saudita. In poco tempo, ho vinto quattro trofei, ma ho sempre voluto di più. Ho lavorato duramente per aiutare Al-Hilal a raggiungere la vetta, dove merita di essere.

Ho iniziato la stagione 2025/26 motivato a portare più trofei al club, senza preoccuparmi di dover competere con altri giocatori. Ma dopo il precampionato in Germania, sono rimasto sorpreso di sapere che non potevo giocare nella Saudita League. Avrei solo la possibilità di giocare in pochissime partite, nella Champions League asiatica.

Questa situazione mi ha fatto pensare al mio futuro. Ho ancora molti sogni nel calcio, e non avrei abbastanza minuti in questa stagione. Nelle ultime settimane, ho cercato di ribaltare questa decisione con il club per essere disponibile per tutte le partite dell'Al-Hilal. Ma non ho mai ricevuto una risposta su come questa situazione possa essere risolta in maniera amichevole.

Pertanto, ho chiesto consulenza legale e sono stato informato che non posso essere privato della mia professione. Ho preso la decisione di perseguire i miei diritti, come ogni lavoratore a cui viene impedito di svolgere il proprio lavoro. Spero con ansia che le autorità responsabili giudicino il mio caso al più presto, così posso tornare a fare ciò che amo senza alcuna restrizione.

Sono immensamente grato per tutto il sostegno dimostrato dai fan in questi ultimi 20 mesi. Tu sei il carburante che muove Al-Hilal ogni giorno. Ringrazio anche i professionisti del club che mi hanno aiutato in tutto questo periodo, in particolare i fisioterapisti e gli altri giocatori, con i quali ho costruito una stretta amicizia.