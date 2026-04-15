Il kosovaro Asllani verso il Barcellona? L'agente: "Contatti in corso con i catalani"

Rivelazione dell’Hoffenheim in questa stagione, con dieci reti in 30 presenze, l’attaccante Fisnik Asllani avrebbe attirato l’attenzione di una big europea che in estate potrebbe cercare un rinforzo di peso per il proprio reparto avanzato.

Si tratta del Barcellona, che quasi certamente cederà l’esperto Robert Lewandowski, che nelle ultime settimane ha messo gli occhi sul classe 2003 kosovaro come rivelato dai suoi agenti; “L’interesse del Barcellona è attualmente vivo e ci sono già stati dei contatti fra le parti”, ha spiegato Ayman Dahmani come riporta Kicker.de che sottolinea come per il giovane il club catalano sia uno di quelli dei suoi sogni. E presto il sogno potrebbe trasformarsi in realtà anche se la concorrenza non manca visto che anche Bayern Monaco e Borussia Dortmund in Germania sono molto interessate al calciatore.

Asllani però lascerà il suo attuale club, a cui è legato per altre tre stagioni, solo se verrà pagata la clausola di rescissione che è fissata attorno ai 30 milioni di euro. Per l’Hoffenheim si tratterebbe di una maxi plusvalenza visto che il calciatore venne acquistato dalle giovanili dell’Union Berlino a costo zero. “È incredibile quanto velocemente possano cambiare le cose. - ha spiegato Asllani in una recente intervista – Se penso che un anno e mezzo fa giocavo all’Elversberg e il mio valore era di 800mila euro. Adesso è già di 30 milioni”.