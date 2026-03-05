Asllani sogna il Barcellona, i catalani ci pensano. La concorrenza è però agguerrita

Il nome di Fisnik Asllani torna a circolare con insistenza negli ambienti del Barcellona. L’attaccante kosovaro classe 2002, oggi in forza all’Hoffenheim, continua infatti a mettersi in mostra in Bundesliga e avrebbe attirato nuovamente l’attenzione della dirigenza blaugrana. In questa stagione il centravanti ha già collezionato otto gol e cinque assist, numeri che confermano la crescita mostrata negli ultimi anni.

Asllani si era fatto conoscere al grande pubblico soprattutto durante l’esperienza con l’Elversberg, in seconda divisione tedesca, dove era stato il miglior marcatore della squadra. Prestazioni che avevano convinto l’Hoffenheim a puntare forte su di lui, legandolo con un contratto fino al 2029. Il legame con il club tedesco, però, non impedisce al giocatore di sognare. In un’intervista rilasciata alla Bild lo scorso ottobre, Asllani aveva ammesso apertamente la sua ammirazione per i catalani: "Il club dei miei sogni è sempre stato il Barcellona, ho sempre voluto giocarci. Mi piacerebbe disputare la Champions League un giorno. È importante avere dei sogni e lavorare duramente per realizzarli".

Parole che avevano inevitabilmente acceso l’interesse del Barça, soprattutto considerando l’età avanzata di Robert Lewandowski, ormai 37enne, e la necessità di pianificare il futuro del reparto offensivo. Nel frattempo, però, la concorrenza è aumentata. Secondo quanto riportato da Sport, diversi club europei starebbero monitorando la situazione: in Premier League si sarebbero informati Chelsea, Tottenham e Aston Villa, mentre in Germania restano vigili Borussia Dortmund e Bayern Monaco.

Nonostante il contratto in scadenza tra tre anni, nel suo accordo sarebbe presente una clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Una cifra ritenuta accessibile per un attaccante giovane e in forte ascesa, sempre più al centro del mercato europeo. Resta ora da capire se Asllani riuscirà davvero a realizzare il suo sogno in Catalogna o se il futuro lo porterà altrove.