Bomber all'Hoffenheim, tutti su Fisnik Asllani: Bayern in pole, anche il Barcellona lo segue

Dopo la scottatura per Woltemade, finito al Newcastle, il Bayern Monaco ha già messo gli occhi su un nuovo prospetto per l'attacco del futuro. Stando a quanto riferito da Sky Sports DE si tratta di Fisnik Asllani: il centravanti kosovaro, che vanta 10 presenze e 2 gol con la sua Nazionale, sta disputando una stagione straordinaria con l'Hoffenheim.

In nove partite ufficiali il classe 2002 ha realizzato 6 gol e fornito 2 assist e logicamente i margini di miglioramento sono notevoli. Già nella scorsa stagione aveva attirato l’attenzione del club bavarese durante il suo periodo in prestito all’Elversberg con 19 reti e 10 assistenze in 39 gare ufficiali, ma adesso sta facendo la voce grossa anche in Bundesliga. Stando a quanto rivelato dall'emittente satellitare, il Bayern è rimasto impressionato dalla crescita esponenziale del ragazzo e vede in Asllani un potenziale sostituto di Harry Kane.

Così lo ha inserito nella propria lista dei desideri. Ma i Die Roten non sono gli unici ad avere questa idea, visto che diversi top club starebbero pensando ad ingaggiare l'attaccante di 23 anni vista la clausola rescissoria valida per l’estate presente nel contratto con validità fino al 2029. Di recente Asllani ha dichiarato che il suo club dei sogni è il Barcellona, e anche il club blaugrana sta monitorando da vicino la sua situazione. Ma tra Bundesliga e Premier League ci sono altri occhi indiscreti. E il kosovaro classe 2002 ha già le idee chiare: lasciare l'Hoffenheim in estate.