Bayern e Barcelona si scornano per Fisnik Asllani: prezzo modesto, c'è anche una clausola

Fisnik Asllani fa impazzire due big europee. L'attaccante kosovaro, classe 2002, sta infrangendo ogni regola in Bundesliga con un primato personale da urlo con 6 gol e 3 assist (tra Bundesliga e Coppa di Germania) in 12 partite ufficiali disputate con la maglia dell'Hoffenheim. Il giocatore sta impressionando per il sangue da goleador e ha attirato l'interesse del Bayern Monaco: la gigante tedesca ha un Harry Kane prossimo ai 33 anni, nonostante i numeri strepitosi di questo avvio di stagione. E il contratto con scadenza nel 2027.

Oltre al Bayern, però, secondo quanto rivelato da Sky Sports DE da tempo sulle sue tracce ci sarebbe il Barcellona. Con un ragionamento al pari e probabilmente dall'urgenza più immediata, visto che Lewandowski (37 anni) andrà in scadenza la prossima estate. Naturalmente bisogna tenere conto anche la lunga lista di club di Premier League che dispongono della forza economica per affrontare un trasferimento come questo, nel frattempo sarebbero emersi diversi contatti tra il direttore generale dei bavaresi Max Eberl e i dirigenti dell’Hoffenheim.

Il dialogo tra le parti, a proposito di Asllani, sarebbe libero e il club di Bundesliga avrebbe preso il vantaggio nel tentativo di mettere le mani sul futuro del giocatore. Ma dalla stampa kosovara arrivano importanti aggiornamenti: in occasione della partita tra Slovenia e Kosovo, disputata lo scorso fine settimana, sono stati pizzicati degli osservatori di Bayern Monaco e Barcellona. In modo tale da seguire dal vivo le prestazioni del bomber di 23 anni. E tra l'altro è arrivato anche un gol da parte sua.

Al Barcellona Asllani piace, assicura MARCA: il prezzo del giocatore dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro. E come se questo non agevolasse già gli interessati, nel suo ultimo rinnovo con l'Hoffenheim avrebbe inserito una clausola rescissoria che entrerebbe in vigore a fine stagione, purché si faccia avanti un club che giocherà la Champions League il prossimo anno.