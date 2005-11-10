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Juventus, non c'è solo Tomori se dovesse partire Bremer: ritorno di fiamma per Todibo

Juventus, non c'è solo Tomori se dovesse partire Bremer: ritorno di fiamma per Todibo TUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews
Andrea Piras
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Andrea Piras
Oggi alle 08:15Serie A
Il difensore inglese del Milan ha ancora un anno di contratto ma resta sempre viva la posta che porta al giocatore del West Ham

Non solo l’attacco vedrà dei cambiamenti in casa Juventus. La dirigenza bianconera sta valutando con attenzione diverse situazioni anche per quanto riguarda il pacchetto arretrato specialmente per quanto riguarda la situazione di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano infatti è nel mirino del Galatasaray che lo vorrebbe per la prossime stagione. La formazione giallorossa di Istanbul starebbe alzando il pressing sul giocatore che adesso starebbe valutando anche la possibilità di poter iniziare una nuova avventura nel campionato turco.

Idea Tomori

Ovviamente dalle parti della Continassa starebbero iniziando a guardarsi intorno. Starebbero iniziando a spuntare i primi nomi che per la retroguardia di Luciano Spalletti. E un profilo che potrebbe tornare presto in auge è quello di Fikayo Tomori del Milan. Il calciatore inglese infatti è legato da un solo anno di contratto al club di via Aldo Rossi e chissà che non possano esserci sviluppi a breve per quanto riguarda il giocatore.

Piace Todibo

Il giocatore rossonero però non sarebbe l'unico profilo che la Juve starebbe valutando in questo frangente. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in cima alla lista ci sarebbe anche il nome di Jean-Clair Todibo, esterno del West Ham che in passato Giuntoli aveva già sondato per portarlo alla Juventus.

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