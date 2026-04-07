Il primo calciatore argentino a fare coming out: 8 mesi fa il coraggio di Ignacio Lago

In un universo, il calcio, dove ammettere la propria omosessualità è un tabù assoluto, c'è chi ha voluto trovare il coraggio, buttarsi e dare l'esempio da apripista anche in Argentina. Infatti, otto mesi fa, ha fatto il giro del mondo l'intervista commovente di Ignacio Lago, attaccante del Colon di Santa Fe, quando presentò pubblicamente il suo fidanzato durante il programma 'Sangre y Luto'. Proprio nelle ultime ore è tornata virale per l'importanza che ha rivestito quel momento, nella vita del centravanti di 23 anni e forse anche per tutti quelli che non riescono a farlo ma magari vorrebbero.

Il fidanzato di Lago ha iniziato il video con parole cariche d'affetto: "Ciao grassottello, spero che la sorpresa ti sia piaciuta". Allora Ignacio Lago stava affrontando un infortunio e il suo partner ha provato a fargli forza: "Non posso far altro che congratularmi con te e ringraziarti per l'eccellente persona e il professionista che sei. So quanta grinta ci metti, so che hai un sogno. Grazie per difendere i colori della mia città". Lago, visibilmente commosso, ha riflettuto sul loro legame: "È un amore irrazionale, lo viviamo così, proprio come il calcio. Siamo appassionati e cerchiamo di esprimere ciò che sentiamo". E del suo compagno ne ha parlato così: "È molto premuroso e mostra il suo affetto in questo modo così speciale".

E oggi dov'è Ignacio Lago? Il centravanti classe 2002 gioca regolarmente con il Colon, al momento al secondo posto nel gruppo A della Primera Nacional (Serie B argentina), si appresta a firmare il rinnovo fino a dicembre 2027. Il presidente del club, José Alonso, ha confermato che la trattativa è in dirittura d'arrivo: "È tutto pronto, manca solo l'arrivo del rappresentante per la firma".