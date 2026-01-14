Lo sport si racconta a Viareggio per gli 80 anni dell'Ussi

Domani e venerdì un ricco programma per l'Italia Sports Summit'

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Viareggio ospiterà tra domani e venerdì una due giorni ricca di dibattiti, talk e incontri tra i protagonisti e chi li racconta grazie a "Italia Sports Summit", iniziativa organizzata dell'Unione stampa sportiva italiana (Ussi) in occasione dei suoi 80 anni.

L'apertura è prevista domani alle11 di giovedì 15 col sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, e il presidente nazionale Ussi, Gianfranco Coppola, e la presenze di campioni come Martina Caironi, Francesco Moser, Andrea Tafi, Giancarlo Antognoni, Filippo Volandri, Rita Grande, Margherita Porro, Marco Borriello, Filippo Tortu, Andrea Zorzi, Stefano Oppo.

Tra gli ospiti anche tecnici e dirigenti, da Luigi De Siervo a Umberto Calcagno, da Renzo Ulivieri a Maurizio Viscidi, e vari presidenti federali come Cordiano Dagnoni e Stefano Mei. (ANSA).