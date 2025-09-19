Ufficiale Il PSG investe per il futuro: ufficiale l’arrivo del giovane attaccante Khalil Ayari

Il Paris Saint-Germain continua a investire sui giovani talenti. Questo venerdì il club parigino ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Khalil Ayari, ventenne attaccante proveniente dallo Stade Tunisien. L’operazione è stata comunicata attraverso una nota diffusa sui canali ufficiali della società e confermata con un post sui social.

"Ayari si unisce al Paris Saint-Germain per una stagione in prestito con diritto di riscatto, valido fino a giugno 2026. Il giovane attaccante integrerà l’organico della squadra riserve", si legge nel comunicato del club campione di Francia.

Originario della Tunisia, Ayari è considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio nordafricano. Dopo essersi messo in mostra con lo Stade Tunisien, ha attirato l’interesse di diversi osservatori europei ma alla fine è stato il PSG a muoversi con decisione, assicurandosi le sue prestazioni con una formula che permetterà al club di valutarne la crescita nei prossimi mesi.

Per il giocatore, si tratta di un’opportunità importante per ambientarsi in un contesto di alto livello e confrontarsi con un campionato più competitivo. La sua prima tappa sarà il gruppo dei cosiddetti "Espoirs", il vivaio dei parigini che negli ultimi anni ha rappresentato un trampolino di lancio per molti giovani, alcuni dei quali hanno raggiunto la prima squadra e sono diventati stelle di prima grandezza.