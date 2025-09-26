Fiorentina, Pioli cambia: fantasia al potere con Fazzini e Gudmundsson titolari

Al Viola Park Stefano Pioli sta plasmando la nuova identità della sua Fiorentina. Il tecnico sta valutando diverse soluzioni tattiche, con un obiettivo chiaro: sfruttare al meglio la qualità di Gudmundsson e Fazzini negli ultimi trenta metri. Entrambi sono considerati pedine imprescindibili per aumentare imprevedibilità e pericolosità offensiva, motivo per cui il tecnico viola sta ragionando su come schierarli contemporaneamente.



L’ipotesi principale è il ritorno alla difesa a tre, un modulo che consentirebbe di garantire maggiore equilibrio senza rinunciare alla fantasia dei due giocatori. Con questa soluzione, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, Pioli avrebbe la possibilità di alzare il baricentro e sfruttare la duttilità dei suoi interpreti offensivi.

Resta comunque viva anche l’alternativa della difesa a quattro. In questo scenario, Nicolussi Caviglia diventerebbe il fulcro del centrocampo, incaricato di dettare i tempi della manovra, affiancato da due mezzali di corsa e qualità. Gudmundsson e Fazzini, anche in questa configurazione, avrebbero spazio dietro l’unica punta, individuata in Moise Kean.