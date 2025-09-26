Ufficiale Sabatino dice addio al Trapani: "Grazie a tutti. È stato un onore vestire questa maglia"

Attraverso i propri canali social Sergio Sabatino, terzino classe 1988, ha comunicato il suo addio al Trapani dopo due anni e mezzo, 88 presenze e tre reti:

"Grazie Trapani

Grazie a tutte le persone che mi hanno accompagnato in questi 2 anni fantastici, i miei compagni tutti sia del primo che del secondo anno, fare il capitano per voi è stato un grande onore per me.

Ringrazio la dirigenza per avermi dato la possibilità di coronare il mio sogno cioè quello di tornare a Trapani e vincere.

Tutto lo staff tecnico avuto in questi 2 anni, i miei amici dello staff sanitario per me fratelli, chi lavora dentro la sede notte e giorno, i miei magazziniere Sasa e Gigi.

Ma soprattutto ringrazio i trapanesi, la mia amata curva che mi ha sempre sostenuto in tutti i momenti vissuti, nelle vittorie ma soprattutto nelle sconfitte facendomi capire sempre che chi gioca nel Trapani deve essere onorato di farlo.

Grazie Grazie Grazie TRAPANI"