Il PSG vuole il bis, intanto diventa la prima francese ad arrivare per 3 volte in finale di Champions

Con il successo sul Bayern Monaco nella semifinale di Champions League, il Paris Saint-Germain scrive un’altra pagina storica del proprio percorso europeo. Grazie al successo complessivo maturato tra andata e ritorno, i parigini conquistano infatti la terza finale di Champions League della loro storia dopo quelle del 2020 e del 2025.

Il club della capitale francese avrà ora la possibilità di difendere il titolo conquistato nella passata stagione e continuare a consolidare il proprio status tra le grandi d’Europa. Nel 2020 il PSG si era fermato a un passo dal trofeo, sconfitto proprio dal Bayern Monaco nella finale disputata a Lisbona, mentre nel 2025 era riuscito finalmente a sollevare la coppa, centrando il primo storico trionfo europeo.

Con questa nuova qualificazione, il PSG diventa la squadra francese con il maggior numero di finali di Coppa dei Campioni/Champions League disputate. Prima della sfida contro il Bayern, i parigini condividevano il primato con l’Olympique Marsiglia e il Reims, entrambi arrivati due volte all’atto conclusivo del torneo. Alle loro spalle restano Saint-Étienne e AS Monaco, fermatesi a una finale ciascuna. Il PSG continua inoltre una tradizione recente che mancava da anni nella competizione: è infatti la prima squadra a raggiungere due finali consecutive di Champions League dai tempi del Liverpool, finalista nel 2018 e vincitore nel 2019. In caso di successo nella finale di Budapest del 30 maggio, il club parigino diventerebbe anche la prima squadra capace di confermarsi campione d’Europa dopo il ciclo del Real Madrid, vincitore della competizione per tre stagioni consecutive tra il 2016 e il 2018.