Ufficiale Il Siviglia annuncia il sostituto di Almeyda: nessuna sorpresa, è Luis Garcia Plaza

Il Siviglia ha ufficialmente annunciato la nomina di Luis García Plaza come nuovo allenatore della prima squadra, con un contratto fino al 30 giugno 2027. Nato a Madrid il 1° dicembre 1972, García Plaza ha iniziato la carriera da calciatore prima di essere costretto a ritirarsi a soli 27 anni a causa di un grave infortunio, dopo esperienze con Atletico Madrid B, Yeclano, Rayo Vallecano B, Talavera e Benidorm.

Ha cominciato la carriera da allenatore a 30 anni con la Altea, proseguendo poi con due stagioni al Villajoyosa e un periodo a Villarreal B, dove ha guidato la squadra verso la promozione in Segunda División B. Successivamente ha allenato Elche in Segunda División e ha riportato il Benidorm ai play-off di promozione. La svolta è arrivata con il Levante, che condusse in La Liga inaspettatamente alla seconda stagione, mantenendo poi la squadra in massima serie.

Il percorso professionale di García Plaza comprende anche stagioni a Getafe, oltre a esperienze all’estero con Baniyas, Beijing Renhe e Al-Shabab. Rientrato in Spagna, ha guidato il Maiorca alla promozione in LaLiga e, più di recente, ha preso le redini del Deportivo Alavés, conquistando la promozione e consolidando la squadra nella massima serie prima di lasciare il club nel dicembre 2024.