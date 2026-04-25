Siviglia, Plaza sotto pressione: "Esonero? Sarebbe la follia del calcio"

Momento delicatissimo per il Siviglia, alle prese con una classifica preoccupante e un ambiente sempre più teso. A sorprendere è soprattutto la posizione dell’allenatore Luis García Plaza, arrivato da appena un mese per sostituire Matías Almeyda e già al centro di voci su un possibile esonero.

In conferenza stampa, il tecnico madrileno non ha nascosto il proprio stupore: “Mi avete lasciato sorpresissimo. Ho fatto tre partite e conquistato tre punti. Sarebbe il caos totale pensare a un esonero ora. Sarebbe la follia del calcio”. Parole che riflettono l’instabilità del momento, con il club che rischia seriamente la retrocessione.

García Plaza ha poi analizzato la situazione tecnica della squadra, ammettendo le difficoltà ma intravedendo anche segnali positivi: “La prima parte dell’ultima gara è stata la peggiore da quando sono qui, ma nella ripresa abbiamo fatto bene per 25 minuti. Dobbiamo creare di più, ma difensivamente concediamo poco”.

Il riferimento è anche alla recente sconfitta contro il Levante, dopo la quale l’allenatore aveva parlato di “paura” nei suoi giocatori, chiarendo poi il concetto: “Non era una critica. Devono solo liberarsi mentalmente e giocare con più serenità. Quando lo fanno, la squadra migliora”. Il tempo però stringe e la sfida contro l’Osasuna potrebbe già essere decisiva per il futuro della panchina andalusa, oltre che per la permanenza nella massima serie del calcio spagnolo del club.