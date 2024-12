Ufficiale Il 3-0 contro il Villarreal costa caro a Luis Garcia Plaza: l'Alaves lo ha esonerato

Luis Garcia Plaza non è più l'allenatore dell'Alaves. A comunicarlo è stato lo stesso club spagnolo sul proprio profilo Instagram e sul sito ufficiale della società con una nota, il cui contenuto integrale è riportato di seguito:

"Il Deportivo Alavés e il Luis García Plaza separano le loro strade. L'allenatore di Madrid non continuerà a guidare la panchina dell'Alava, chiudendo così il suo mandato come allenatore dell'Albiazul dopo aver guidato il Glorioso in un totale di 108 partite ufficiali e aver ottenuto una promozione in Prima Divisione nell'estate del 2022 e un decimo posto in LALIGA EA SPORTS lo scorso stagione. Il Deportivo Alavés desidera esprimere la sua gratitudine a Luis García Plaza per il suo lavoro e il suo impegno durante il suo periodo come allenatore dell'Albiazul e gli augura il massimo successo nei suoi futuri progetti professionali e personali".