Ufficiale Il Siviglia si separa dal suo direttore sportivo al termine del campionato

Antonio Cordon non sarà il direttore sportivo del Siviglia la prossima stagione. L'annuncio arriva direttamente dal club andaluso attraverso un comunicato ufficiale, che riportiamo integralmente:

"Il Siviglia FC e Antonio Cordón hanno consensualmente risolto il rapporto di lavoro del Direttore Sportivo del club. Entrambe le parti hanno concordato la cessazione del suo contratto al termine della stagione 2025-2026, conclusasi con la permanenza della squadra in Primera Division. L'accordo entrerà in vigore il 31 maggio, al termine dell'attuale campionato nazionale. Antonio Cordón era arrivato a giugno 2025 per occuparsi degli aspetti sportivi della prima squadra. Il Siviglia FC ringrazia Antonio Cordón per il lavoro e la dedizione profusi in questa stagione e gli augura il meglio per il futuro".