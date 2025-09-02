Ds Siviglia: "Nessuna offerta e mai negoziato con Napoli per Juanlu Sanchez"

Il direttore sportivo del Siviglia Antonio Cordon ha parlato in conferenza stampa delle voci che avrebbero visto il Napoli interessato a Juanlu Sanchez: "Non abbiamo mai negoziato con il Napoli e non c’è stata alcuna offerta del Napoli per Juanlu Sánchez. Rispondo per più situazioni. Sono arrivate offerte per giocatori al club, diverse. Dal Napoli non c’è stata alcuna offerta ufficiale, molti rumors, logoranti possibilità, ma in nessun momento il Siviglia ha negoziato con il Napoli.

Non è mai arrivata alcuna offerta. Sì, ci sono state altre dal mercato inglese, ma ci sono giocatori che ritengono che non sia il progetto giusto, né il posto adatto, che amano la loro città e vogliono lottare per il loro club, e decidono così, nonostante al club avrebbe fatto comodo. Bisogna rispettare le persone e i giocatori. Con il Napoli non abbiamo mai negoziato nulla".