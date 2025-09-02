Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Ds Siviglia: "Nessuna offerta e mai negoziato con Napoli per Juanlu Sanchez"

Ds Siviglia: "Nessuna offerta e mai negoziato con Napoli per Juanlu Sanchez"TUTTO mercato WEB
© foto di Emiliano Crespi
Oggi alle 14:53Serie A
di Andrea Piras

Il direttore sportivo del Siviglia Antonio Cordon ha parlato in conferenza stampa delle voci che avrebbero visto il Napoli interessato a Juanlu Sanchez: "Non abbiamo mai negoziato con il Napoli e non c’è stata alcuna offerta del Napoli per Juanlu Sánchez. Rispondo per più situazioni. Sono arrivate offerte per giocatori al club, diverse. Dal Napoli non c’è stata alcuna offerta ufficiale, molti rumors, logoranti possibilità, ma in nessun momento il Siviglia ha negoziato con il Napoli.

Non è mai arrivata alcuna offerta. Sì, ci sono state altre dal mercato inglese, ma ci sono giocatori che ritengono che non sia il progetto giusto, né il posto adatto, che amano la loro città e vogliono lottare per il loro club, e decidono così, nonostante al club avrebbe fatto comodo. Bisogna rispettare le persone e i giocatori. Con il Napoli non abbiamo mai negoziato nulla".

Articoli correlati
Il Napoli aspetta Juanlu Sanchez, il ds del Siviglia: "Tante conversazioni aperte"... Il Napoli aspetta Juanlu Sanchez, il ds del Siviglia: "Tante conversazioni aperte"
Siviglia, scelto il sostituto di Orta: sarà Cordon il nuovo ds. In passato è stato... Siviglia, scelto il sostituto di Orta: sarà Cordon il nuovo ds. In passato è stato la Betis
Cordon nuovo d.s. del Siviglia, la benedizione di Monchi: "Ho grande rispetto per... Cordon nuovo d.s. del Siviglia, la benedizione di Monchi: "Ho grande rispetto per lui"
Altre notizie Serie A
Juventus, l'ex scout Ceravolo a RBN: "Vlahovic il miglior acquisto anche se non voluto"... Juventus, l'ex scout Ceravolo a RBN: "Vlahovic il miglior acquisto anche se non voluto"
Cassano critico con il mercato dell'Inter: "Marotta così mette in difficoltà Chivu"... Cassano critico con il mercato dell'Inter: "Marotta così mette in difficoltà Chivu"
Napoli, tutta la carica di Elmas: "Ero vicino agli azzurri anche da migliaia di chilometri"... Napoli, tutta la carica di Elmas: "Ero vicino agli azzurri anche da migliaia di chilometri"
Roma, Gasperini: "Avrei voluto di più in attacco. Ora recupero Dovbyk, Baldanzi e... Roma, Gasperini: "Avrei voluto di più in attacco. Ora recupero Dovbyk, Baldanzi e Pellegrini"
Buffon fa visita all'Under 21: "Prendiamoci l'Europeo, poi vi aspettiamo in prima... Buffon fa visita all'Under 21: "Prendiamoci l'Europeo, poi vi aspettiamo in prima squadra"
I convocati di Chivu per la Champions dell'Inter: Palacios fuori lista, c'è Akanji... I convocati di Chivu per la Champions dell'Inter: Palacios fuori lista, c'è Akanji
Fiorentina, la lista di Pioli per la Conference League: out l'infortunato Kouamé... Fiorentina, la lista di Pioli per la Conference League: out l'infortunato Kouamé e Infantino
Atalanta, la lista di Juric per la Champions: c'è anche Lookman, fuori Bakker Atalanta, la lista di Juric per la Champions: c'è anche Lookman, fuori Bakker
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Napoli regina, Inter e Milan insufficienti, 24 ore top per la Juventus. Roma e Atalanta da 7: il pagellone del mercato di TMW
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Napoli regina, Inter e Milan insufficienti, 24 ore top per la Juventus. Roma e Atalanta da 7: il pagellone del mercato di TMW
3 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
4 Zazzaroni: "Siamo la Serie Arzilla. L’affare dell’estate è stato quello mediatico di Lookman"
5 Juventus, il retroscena su Kolo Muani: il PSG ha aperto al prestito di notte, ma era tardi
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, Gasperini: "Operazioni in ballo all'ultimo momento non ci avrebbero dato vantaggio"
Immagine top news n.1 Napoli regina, Inter e Milan insufficienti, 24 ore top per la Juventus. Roma e Atalanta da 7: il pagellone del mercato di TMW
Immagine top news n.2 Francesco Pio Esposito: "Scamacca un modello. In estate mai pensato di lasciare l'Inter"
Immagine top news n.3 Insigne alla Lazio? Possibile solo da gennaio. Il Parma osserva e pensa all'affondo
Immagine top news n.4 Akanji si presenta: "L'Inter è il club più grande in Italia e una delle società migliori al mondo"
Immagine top news n.5 Gigio Donnarumma sbarca in Premier League, è un nuovo giocatore del Manchester City
Immagine top news n.6 Quelli che il mercato non è ancora finito: le migliori occasioni tra gli svincolati
Immagine top news n.7 Due colpi in zona Cesarini: quanto ha speso (o spenderà) la Juve per Zhegrova e Openda
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il calciomercato è finito, Isak è il recordman. E la Premier League fa un altro record Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cosa è emerso dalla prima conferenza stampa tenuta a Coverciano dal nuovo CT
Immagine news podcast n.2 L'incredibile estate in trincea del mercato in uscita della Lazio
Immagine news podcast n.3 C'è una Regina indiscussa del calciomercato italiano
Immagine news podcast n.4 Un pericoloso e costosissimo azzardo: i dubbi (e i pregi) di Nkunku al Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Dopo il mercato, chi dietro al Napoli? L'opinione degli esperti
Immagine news Altre Notizie n.2 Zazzaroni: "Juve, che progressi Yildiz. E Gasp non è contento della Roma"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Napoli, il dualismo Meret-Milinkovic può creare dei problemi"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, l'ex scout Ceravolo a RBN: "Vlahovic il miglior acquisto anche se non voluto"
Immagine news Serie A n.2 Cassano critico con il mercato dell'Inter: "Marotta così mette in difficoltà Chivu"
Immagine news Serie A n.3 Napoli, tutta la carica di Elmas: "Ero vicino agli azzurri anche da migliaia di chilometri"
Immagine news Serie A n.4 Roma, Gasperini: "Avrei voluto di più in attacco. Ora recupero Dovbyk, Baldanzi e Pellegrini"
Immagine news Serie A n.5 Buffon fa visita all'Under 21: "Prendiamoci l'Europeo, poi vi aspettiamo in prima squadra"
Immagine news Serie A n.6 I convocati di Chivu per la Champions dell'Inter: Palacios fuori lista, c'è Akanji
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, la classifica assistman: c'è già un primo padrone. In vetta Magnino del Modena
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Foggia: "Prenderemo un difensore. Coda e Lapadula? Ci abbiamo provato"
Immagine news Serie B n.3 Come cambia la Virtus Entella: nuovo attacco ed esperienza in mezzo per la salvezza
Immagine news Serie B n.4 Come cambia il Venezia dopo il mercato: colpi mirati e un Adorante in più nel motore
Immagine news Serie B n.5 Come cambia il SudTirol dopo il mercato: pochi ritocchi e il ritorno di Pecorino
Immagine news Serie B n.6 Frosinone, arriva dagli svincolati il nuovo portiere: ha firmato l'esperto Pisseri
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, Rimini penalizzato di undici punti: come cambia la classifica del Girone B
Immagine news Serie C n.2 AlbinoLeffe, l'attaccante Toma torna in patria: è stato acquistato dal Partizani
Immagine news Serie C n.3 Rimini, la proprietà risponde al sindaco: "Riapra lo stadio, abbiamo pagato quanto dovuto"
Immagine news Serie C n.4 Pro Patria, il giovane Bongini scende in Serie D: giocherà con la Pro Sesto
Immagine news Serie C n.5 Trento, prelevato il portiere Rubboli: arriva in prestito dall'Imolese
Immagine news Serie C n.6 Serie C, mano pesante del TFN sul Rimini: undici punti di penalizzazione per i romagnoli
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter, tegola Serturini: rottura del legamento crociato. "Tornerò più determinata che mai"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, rinnovo fino al giugno 2028 per Michela Catena
Immagine news Calcio femminile n.3 Cantore è sempre 'on fire': terzo gol in 4 gare con la maglia del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.4 Il FVS sbarca anche nella Serie A Women. Ieri incontro a Coverciano con gli arbitri
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina, c'è il rinnovo di Severini: la centrocampista firma fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.6 Sara Gama: "Il calcio femminile è cresciuto tantissimo negli ultimi dieci anni"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Messi e Cristiano Ronaldo? Come Magic e Bird…