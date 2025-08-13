Il Napoli aspetta Juanlu Sanchez, il ds del Siviglia: "Tante conversazioni aperte"

Il direttore sportivo del Siviglia, Antonio Cordon, nel corso di una conferenza stampa tenutasi in data odierna ha parlato di alcune situazioni di mercato che riguardano il club spagnolo sia in entrata che in uscita. Orecchie interessate da Napoli, con la situazione di stallo che permane riguardo a Juanlu Sanchez.

Queste le sue parole: "La fine dell'estate si stia avvicinando e la maggior parte dei club inizierà a muoversi. Dobbiamo prepararci a due settimane molto intense; sono emozionato", ha esordito.

Poi ha aggiunto sulle trattative in uscita "Ci sono conversazioni aperte per molti giocatori, il Siviglia è ancora un club in cui molti club guardano ai suoi giocatori, il marchio del Siviglia è importante. Sicuramente alcuni finiranno per chiudere le trattative e raggiungeremo gli obiettivi che ci siamo prefissati. E poi è il momento di rinforzare con la formula del buono, bello ed economico: sono sicuro che ci riusciremo".

Sui casi da risolvere più spinosi, su tutti quello legato ad Álvaro Fernández Llorente, ha aggiunto: "Tutto si risolve attraverso il dialogo, spiegando le cose come stanno. Nutro molto rispetto per Álvaro Ferllo, l'ho portato al Monaco, ora cercheremo il meglio per lui , è giovane e deve giocare, perché qui le porte gli sono chiuse da due grandi portieri".